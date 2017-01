Do Krušných hor se vrací šelmy

Karlovarský kraj - Fotopasti na různých místech v Krušných horách zachytily snímky psovitých šelem. Dokonce i na Karlovarsku, kde vlky zachytily fotopasti na Božím Daru nebo na Rýžovně. A s největší pravděpodobností smečka vlků učila lovit svá mláďata v Abertamech.

Psovitá šelma zachycená na fotopasti.Foto: Archiv: Hnutí DUHA

„Máme nový snímek z fotopasti, který sice vzhledem k nízké kvalitě a nafocené jen přední části těla nemůže zaručit stoprocentní určení druhu, ale je to významná indicie o výskytu vlků v regionu. Historicky první mapování šelem v Krušných horách by mělo přinést přesnější informace o tom, zda se tu vlci vyskytují stabilně, a ověřit příbuznost s populacemi v Německu nebo Polsku, kde vlci v posledních deseti letech rozšiřují svůj areál," řekl Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA.

Přesto po srpnových útocích na ovce v Abertamech to s největší pravděpodobností na vlky vypadá. Podle všeho se jedná o smečku, která zde vyvrhla mladé, a když odrostli, tak je učila lovit. Podle dostupných zdrojů smečka migruje od Německa přes Českou republiku až do Polska. Teď se plánuje monitoring šelem v Krušných horách, který kromě vlků zahrnuje také rysy.

„Dobrovolnické hlídky se pohybují na území výskytu velkých šelem, monitorují je a svou přítomností v terénu odrazují potenciální pytláky. Důležitým úkolem hlídek je i sběr vzorků trusu a srsti pro potravní a DNA analýzy či výběr vhodných míst pro umístění fotopastí," uvedl Jan Piňos z Hnutí DUHA. Hnutí DUHA se dlouhodobě věnuje sledování velkých šelem. A právě rozsáhlé lesy Krušných hor jsou pro ně ideálním prostředím.

Jsou plná klidných míst s dostatkem vhodné stravy. Hlavně jeleni představují dokonalou kořist, a tím pádem i životní podmínky pro vlky a rysy. Mohl by se tak řešit i dlouhodobý problém s přemnoženým sikou. Pomohlo by to k uzdravení ekosystému.

„Získané údaje využívá státní ochrana přírody nebo vědci z České republiky i Německa, kteří společně provádějí genetické analýzy," řekl Piňos. Kromě dobrovolníků jim v tom pomáhají lesníci a myslivci. „Ti jsou pro mapování velkých šelem velmi důležití. Pohybují se v terénu denně a mohou zaznamenat mnoho stop. Ochránci přírody předpokládají, že monitoring velkých šelem přinese ucelené údaje o jejich pobytu na západních česko-německých hranicích. Z Krušných hor přicházejí v posledních letech informace o pohybu vlků i rysů, dosud zde však neproběhl komplexnější monitoring," upřesnil Piňos.

Lidé se ale nemusí výskytu vlků v Krušných horách bát. Vlk má natolik vyvinutý čich, že už na dálku se člověku vyhne. „Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnoženou spárkatou zvěř, která způsobuje značné škody zemědělcům i lesníkům. Velké šelmy si ke své obživě přednostně vybírají slabé a nemocné kusy a zvyšují tak kondici populace volně žijících srnců, daňků, muflonů i divokých prasat," doplnil Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

Pokud se stane, že v lese narazíte na nějaké stopy, můžete své nálezy posílat na stopy@selmy.cz.