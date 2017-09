Do nemocnice to bude dál. Strany chtějí nechat lidi doma

/INFOGRAFIKA/ Žijte zdravě, nekuřte a my vám odpustíme část pojištění. Takovou motivaci by od své pojišťovny uvítalo 43 procent Čechů. Vyplynulo to z průzkumu, který si nechala zpracovat skupina zdravotnických odborníků v čele s bývalým ministerským poradcem Pavlem Vepřekem.

Zanedlouho se jim to může vyplnit. Většina politických stran totiž apel lidí vyslyšela. Slevu či jinou výhodu za to, že se budou starat o své zdraví, slibují až čtyři z šesti oslovených partají. „Zvýhodníme všechny pa-cienty, kteří se o své zdraví skutečně starají,“ stojí v předvolebním programu ČSSD. Stejnou cestou jdou také TOP 09, ANO nebo ODS. Podle odborníků si tak připravují půdu pro nový druh pojištění, ve kterém se odrazí právě přístup klienta. „Každý zkrátka může zanedlouho platit na pojistném jinou částku,“ komentuje to Vepřek.

Strany se ale shodují i v dalších věcech. Skoro všechny například přiznávají, že to mohou mít lidé po volbách dál do nemocnice. „Struktura nemocniční sítě není v Česku optimální, což dokládá i nedávná studie OECD. Stále máme nadprůměrný počet lůžek akutní péče. Specializovanou péči je proto třeba koncentrovat do větších celků,“ říká například stínový ministr ANO Adam Vojtěch.

O ŠPITÁLE SI ROZHODNOU LIDI

Podobně to vidí TOP 09. Také podle exministra zdravotnictví Leoše Hegera by síť nemocnic potřebovala změnu. Pomohlo by to vyřešit i nedostatek zdravotnického personálu, který by se mohl smysluplněji rozmístit. Oba kandidáti na šéfa resortu se ale shodují, že změnu nebude možné udělat násilím. O tom, který špitál chtějí zachovat, si budou muset rozhodnout sami lidé.

„Nejpřirozenější cestou by proto bylo zrušit paušály a místo nich platit nemocnicím za diagnózu, tedy za vyléčeného pacienta. Všem stejně,“ říká Heger. Po čase by se ukázalo, do kterých špitálů si lidé lehnout chtějí a kterým se naopak vyhnou obloukem. Neoblíbená zařízení by se pak mohla proměnit třeba na „eldéenky“. Těch bude potřeba stále víc.

Česká populace totiž stárne a odborníci upozorňují na to, že se o seniory nebude mít kdo postarat. Léčebny dlouhodobě nemocných už jsou přeplněné a místa nejsou ani v domovech důchodců. Nedořešené je i to, jakým způsobem se má péče o seniory hradit.

„Resorty zdravotnictví a sociálních věcí se více než dvacet let nedokážou dohodnout na tom, jak financovat péči na zdravotně-sociálním pomezí. Nezbývá tedy, než vytvořit jedno společné ministerstvo,“ navrhuje komunistická adeptka na ministryni Soňa Marková. Agendy obou úřadů si umí pod jednou střechou představit i Leoš Heger. Jeho konkurent z ANO Adam Vojtěch by zase usiloval o propojení pojistných dávek obou systémů.

Bez ohledu na to, kdo nakonec bude ministr, se posílí role praktických lékařů. Experti totiž dlouhodobě upozorňují, že v Česku kvete zdravotní turistika: pacienti chodí ke svému lékaři i dvanáctkrát za rok. Přitom Skandinávcům to stačí jen třikrát a rakouským sousedům sedmkrát. Česko to stojí zbytečných dvacet miliard korun navíc.

SPECIALISTA ZA PENÍZE

Na zdraví lidí to přitom vliv nemá. Češi se dožívají o čtyři roky kratšího věku než Skandinávci. ODS nebo TOP 09 proto počítají se zavedením takzvané „řízené péče“, kdy pacienty usměrňuje v čerpání služeb právě praktik. Pokud by chtěl pacient navštěvovat specialisty bez jeho požehnání, musel by si za to připlatit. „Praktici by měli také větší pravomoci při předepisování léků, což by vedlo ke snížení spotřeby ambulantních služeb, ale i k odlehčení nemocnicím,“ doplnil Heger.

Úspory by měla podle všech stran přinést i elektronizace zdravotnictví a podpora jednodenní chirurgie a na ni navázané domácí péče.