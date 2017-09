Do živých kauz nesmím, uvedl Chovanec k pozvánce na Hrad

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) počítá s tím, že prezident Miloš Zeman s ním chce mluvit o fungování policie obecně, nikoli o případu financování farmy Čapí hnízdo, ve které figuruje předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

"Předpokládám, že pan prezidentem ví o tom, že ministr vnitra nemá ze zákona přístup do živých kauz," napsal dnes na twitteru. Zeman ve čtvrtek řekl, že má v plánu se s Chovancem setkat a vyslechnout jeho stanovisko ke kauze po svém návratu z New Yorku, to znamená v druhé polovině příštího týdne.

O kauze ve čtvrtek na Pražském hradě mluvil s Babišem, kterého kvůli ní Sněmovna minulý týden vydala k trestnímu stíhání. V úterý o případu hovořil s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), který stojí za svým stranickým šéfem. V rozhovoru pro televizi Barrandov Zeman uvedl, že pozval i Chovance, protože je jeho přirozenou povinností vyslechnout obě strany sporu.

Zeman koncem srpna řekl, že chce věřit tomu, že za žádostí o vydání představitelů ANO k trestnímu stíhání není Chovanec. Ministr vnitra zase řekl, že pokud u prezidenta vzbuzuje žádost o vydání ze Sněmovny podezření ze zneužití policie pro politické účely, měl by se obrátit na Bezpečnostní informační službu (BIS) nebo požádat o svolání Bezpečnostní rady státu. Pelikán v minulých týdnech čelil kritice kvůli svému výroku, že motivací k žádosti policie musí být snaha ovlivnit volby.

Policie Babiše a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka, kterého Sněmovna také vydala ke stíhání, chce obvinit jako někdejší představitele skupiny Agrofert v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiše chce stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu.

Policie požádala o vydání Babiše s Faltýnkem v polovině srpna. Prezident se od té doby předsedy ANO několikrát zastal.