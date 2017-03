„Dobrá smrt." Máme se v Česku zase začít bavit o eutanazii?

/ANKETA, INFOGRAFIKA/- Bylo to v podstatě jasné hlasování. Jen čtyřicet ze 144 přítomných poslanců dolní sněmovny nizozemského parlamentu vyjádřilo svůj nesouhlas s legalizací eutanazie. Země tulipánů potvrdila pověst tradičně liberální země a nastartovala určité „přehodnocení" pátého božího přikázání – Nezabiješ! 1. dubna to bude 15 let, kdy v Nizozemsku jako v první zemi na světě vstoupil v platnost zákon legalizující eutanazii.

ZÁKLADNÍ SVOBODA

„Eutanazii, doslovně přeloženo dobrou smrt vnímá společnost zpravidla jako asistovanou smrt. Striktně právně hodnoceno, jde ale o pomoc k sebevraždě anebo rovnou o vraždu," vysvětluje právník Tomáš Sokol. On sám považuje právo dobrovolně ukončit život za základní občanskou svobodu každého člověka. „Jinou věcí je, za jakých okolností by mu měla společnost poskytnout podporu k realizaci takového záměru. Například jde-li o důvody objektivně malicherné, vyvolané jen tím, čemu se říká momentální duševní či životní krize," dodává.

SPORNÉ TÉMA

Do Česka kontroverzní téma doklopýtalo šest let po schválení holandské normy. Senátorka Václava Domšová (SNK ED) v roce 2008 předložila návrh zákona o důstojné smrti. Ten umožňoval jak aktivní eutanazii, tak asistovanou sebevraždu, kdy nemocnému může při dobrovolném ukončení života pomáhat zdravotnický personál. Zákon tehdy nezískal podporu parlamentu a po volbách v roce 2013 se diskuse o eutanazii zakonzervovala. Vláda Bohuslava Sobotky na popud KDU-ČSL vtělila do koaliční dohody závazek, že se tématu po celé vládní období nebude věnovat.

O to překvapivější bylo, že po senátorce Domšové nezvedl hozenou rukavici člen opoziční strany, ale navzdory koaliční dohodě poslanec Jiří Zlatuška (ANO). Ten návrh na vydání zákona o důstojné smrti znovu předložil v květnu roku 2016. Vláda k němu vydala negativní stanovisko. Na jednání sněmovny se zákon zatím nedostal a do konce volebního období už ani nedostane. A nová vláda může mít na eutanazii jiný názor.

„Kritici často namítají, že existuje paliativní péče, která umírající zbavuje bolesti. Ale to je směšování dvou témat. Ten zákon přece nikomu nebrání, aby umíral v hospicu či léčebně. Jen dává těm, kteří takto nechtějí prožít závěr života, jinou možnost," říká Zlatuška. Připomíná, že podobné dilema řešila před pár lety Kanada.

PŘÍPAD TAYLOROVÁ

Impuls vyvstal v roce 2009, kdy Glorie Taylorová, která trpěla amyotrofickou laterální sklerózou, tedy stejnou nemocí, na kterou zemřel Stanislav Gross (ČSSD), vyjádřila přání zemřít s lékařskou asistencí.

„Nechci ukončit život násilně. Nechci, aby byl způsob mé smrti traumatický pro mou rodinu. Chci mít právo na to, abych mohla zemřít v míru a v čase, pro který se sama rozhodnu, s ohledem na rodinu a přátele," napsala tehdy v žalobě Taylorová. Rozpoutal se jeden z největších soudních procesů v historii Kanady. Lidé začali mluvit o tom, jaké to je, když musí člověk žít s těžkou nemocí.

„Chystal jsem se ustřelit si hlavu. Mám zbraň a vážně jsem zvažoval, že to udělám. Ale rozmyslel jsem si to. Bylo by příšerné vystavit vlastní rodinu něčemu takovému. Chci lepší volbu, než je tohle," řekl jeden z mnoha svědků vystupujících v řízení. Kanadský soud dospěl k jednomyslné shodě. Prohlásil zákaz asistované sebevraždy za neústavní a uložil vládě, aby vytvořila nový zákon, který lékařům umožňuje, aby lidem ke smrti pomáhali.

ROZHODNĚME SE

Právník Sokol návrh poslance Zlatušky vítá. Podle něj by si česká společnost měla ujasnit, jaký postoj k eutanazii zaujme. „O problému nikdy nebylo seriózně diskutováno. Slovem seriózně míním – systematicky, neosobně, s jasnou strukturou rozpravy, která míří k jasnému cíli. Takovou diskusi nemohou nahradit kampaňovité akce, při kterých někdo řekne, ať žije eutanazie a druhý na něj začne křičet, že je vrah. Pak se o tom chvíli mluví, jako když opice kroutí ocasem, a tím to končí," říká Sokol.