Dodavatel náramků pro domácí vězení? Smlouva by měla být v únoru

Plzeň - Smlouvu na dodavatele elektronických náramků pro vězeňství by se mohlo podařit uzavřít v únoru. Při návštěvě plzeňské borské věznice to ve středu řekl novinářům ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Podle něj by pak celý systém mohl začít fungovat do několika měsíců, bude záležet i na soudcích, jak rychle se naučí tresty domácího vězení dávat.

"Nechci to zakřiknout, konečně to vypadá, že se nám podaří vysoutěžit dodavatele. Ze všech těch pokusů, které kdy byly, tentokrát jsme opravdu blízko," řekl ministr. Do vyhlášeného výběrového řízení se podle něj přihlásilo šest uchazečů se čtyřmi technologiemi.



Ministr nechce nakupovat náramky na sklad. Rámcová smlouva, o kterou se soutěží, předběžně počítá s nákupem asi 2000 náramků. To je ale podle Pelikána maximální odhad toho, co se v první vlně podaří využít. "My jich na začátku koupíme podstatně méně, několik stovek. Pak budeme postupně jen dokupovat tak, jak budou potřeba, jak se budou tresty ukládat," řekl. Zkušenosti i ze západních zemí podle něj hovoří o tom, že trvá tak rok, než si soudci na novinku zvyknou a začnou ji v trestech využívat.

Elektronické náramky, které mají hlídat vězně s uloženým trestem domácího vězení, mají pomoci od přeplněných věznic. V ČR je podle aktuálních údajů Vězeňské služby v 35 věznicích přes 22 tisíc vězňů, celková kapacita je překročena o osm procent. Současný stav tak zhruba odpovídá situaci před amnestií prezidenta v roce 2013. Domácí vězení sice soudci mohou ukládat, podle ministra to ale téměř nedělají, protože příliš nevěří v efektivitu. Kontrola toho, zda jsou vězni skutečně doma, je jen namátková. "Naproti tomu náramek umožní mít téměř jistotu, že se skutečně ten odsouzený nevyhýbá trestu, a pravděpodobnost, že soudce uloží ten trest, je větší," řekl Pelikán.



I po očekávaném zavedení náramků do širší praxe se ale podle něj přetíženým věznicím až tak moc neuleví. "Bohužel i po započítání efektu náramků počítáme s tím, že nám v nejbližší době nezačne klesat počet vězňů, ale naopak ještě bude stoupat," řekl ministr. Důvodem je podle něj stále dobíhající vliv nového trestního zákoníku, který zpřísnil sazby za nejčastější bagatelní trestní činnost, ale také lepší práce policie, které se daří lépe odhalovat trestnou činnost.



Zařízení má hlídat domácí vězně, ale předchozí novela trestního řádu umožňuje využití náramků také u některých vazebně stíhaných obviněných. S tendrem na dodavatele zařízení je dlouhodobý problém, už několikrát byl zrušen - naposledy proto, že do něj nepřišla žádná nabídka.

