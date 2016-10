Dojednané nebo i podepsané koalice má devět ze 13 krajů

Praha – Dojednané nebo i podepsané koalice má devět dní po volbách devět ze 13 krajů. Vítězní Starostové pro Liberecký kraj dnes podepsali dohodu o budoucí koalici v tomto regionu s ANO, ČSSD a ODS. Koaliční smlouvu stvrdili zástupci vítězného hnutí ANO s dalšími stranami v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jednu stížnost na volby dostal Krajský soud v Ostravě, jedna byla uplatněna v Jihomoravském kra­ji.

PODPIS KOALIČNÍ SMLOUVY. Zástupci hnutí ANO, KDU-ČSL a ODS v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podepsali koaliční smlouvu.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Hnutí ANO vyhrálo volby v devíti ze 13 krajů, koalici s hejtmanem ze své strany zatím vyjednalo vedle Olomouckého a Moravskoslezského také v Jihomoravském a Středočeském kraji. Nejméně čtyři hejtmany by měla mít také ČSSD, v Plzeňském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji se dohodla na koalicích bez vítěze voleb ANO. Po vítězství v krajských volbách bude mít sociální demokracie hejtmana také na Vysočině.

Libereckým hejtmanem bude znovu lídr Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta (STAN), dnes podepsaná dohoda dá vzniknout koalici se 35 z 45 mandátů v zastupitelstvu Libereckého kraje. V devítičlenné krajské radě budou mít starostové pět míst, ANO obsadí dvě místa, po jednom ČSSD a ODS.

V Olomouckém kraji vítěz voleb ANO podepsalo koaliční smlouvu s ČSSD a ODS, hejtmanem bude lídr ANO Oto Košta. V 55členném zastupitelstvu bude mít nová koalice příští čtyři roky většinu 30 hlasů. V jedenáctičlenné krajské radě připadne šest míst ANO, tři obsadí ČSSD a dva zástupce má ODS. Počet náměstků hejtmana se zvýší z šesti na sedm. Nové zastupitelstvo Olomouckého kraje by se mělo poprvé sejít v pátek 4. listopadu.

Moravskoslezský kraj

Většinu šesti hlasů v krajské radě bude mít ANO také v Moravskoslezském kraji, kde dnes podepsalo koaliční smlouvu s KDU-ČSL a ODS. Lidovci budou mít tři radní a ODS dva. Nová koalice bude mít v 55členném krajském zastupitelstvu převahu 36 hlasů, hejtmanem bude nynější rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák (ANO), který místo rektora opustí. Hejtman bude mít osm náměstků, tedy o jednoho více než dosud. Ustavující zasedání zastupitelstva by mělo být 1. listopadu.

V Karlovarském kraji se rýsuje koalice vítěze voleb ANO s ODS, hnutím STAN, Hnutím za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM) a piráty. Piráti, HNHRM a ODS už podporu tomuto projektu přislíbili, čeká se ještě na stanovisko hnutí STAN, které bude jednat dnes večer. Už nyní by navrhovaná koalice měla většinu 23 hlasů v 45členném zastupitelstvu. Pokud by se připojilo i hnutí STAN, přibylo by dalších pět hlasů.

Předseda středočeské ČSSD a končící hejtman Miloš Petera dnes uvedl, že přijímá odpovědnost za výsledek voleb, v nichž sociální demokraté skončili ve středních Čechách na třetím místě za ANO a STAN. Petera dnes oznámil, že chce svolat mimořádnou stranickou konferenci, která by ještě před koncem roku zvolila nové vedení krajské organizace.

Jednu stížnost na krajské volby v Moravskoslezském kraji obdržel zatím Krajský soud v Ostravě. Stěžovatel poukazuje na to, že uskupení Ne ilegální imigraci – Peníze raději pro naše lidi nebyly ve dvou okrscích v Ostravě řádně započteny hlasy, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Lucie Olšarová. „V jednom okrsku se jednalo o jeden hlas, v druhém okrsku se jednalo také o jeden hlas," doplnila. Soud by měl rozhodnout do 1. listopadu. Krajské volby na jihu Moravy zpochybnil jeden občan kvůli chybějícímu přístupu pro invalidy v Brně.