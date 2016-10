Dolejš: Za volební prohrou KSČM je obratný marketing ANO

Praha – Za volební prohrou komunistů ve víkendových krajských volbách vidí místopředseda KSČM Jiří Dolejš hlavně obratný marketing vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Řekl, že KSČM musí před sněmovními volbami, do kterých zbývá rok, najít cestu, jak voliče vrátit k urnám a vysvětlit jim, že miliardář Babiš není ten pravý, kdo slyší na sociální témata.

Jiří DolejšFoto: DENÍK/Martin Divíšek

První hlubší analýzu příčin volební prohry Dolejš jako místopředseda pro volby připraví na zasedání širšího vedení KSČM, které se ve stranické centrále sejde 22. října.

„Hnutí ANO bralo voliče všem stranám, bralo i nám," konstatoval Dolejš. Výsledek je podle něj nepopiratelnou prohrou. Není ale na místě lamentovat, ale zamyslet se nad tím, jak získat voliče na svou stranu, myslí si. Styl, jakým se Babišovo hnutí prezentuje, označil za obratný trik, kterým se z vládní strany stal sběrač protestních hlasů.

Varování nestačí

Výsledky voleb, a to nejen komunistů, podle Dolejše ukázaly, že jen varovat před politikou ANO nestačí. „Varování proti obratnému marketinku nepomohou," myslí si, a to bez ohledu na to, zda varuje šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, nebo někdo jiný. Za lepší taktiku považuje upozorňování na to, že hnutí ANO nebude asi slyšet na daňovou progresi a Babiš jako ministr financí byl proti zvyšování penzí, stanovení pevné hranice odchodu do důchodů a podobně, než změnil krátce před volbami názor.

Hlasování na konci minulého týdne nebylo podle Dolejše o správě v krajích, takže se na jejich výsledku neprojevilo, že komunisté byli v některých regionálních vládách, a nesli tak za rozhodování odpovědnost. „Řada lidí složení krajských rad ani nezná, další si myslí, fajn snaží se, ale k volbám nepřišli," uvedl Dolejš.

Předseda KSČM Vojtěch Filip už v sobotu po sečtení hlasů uvedl, že bude chtít po krajských konferencích, aby vyvodily politickou zodpovědnost. „A samozřejmě nevynechám z toho ani další povinnosti pro místopředsedy naší KSČM, když politika musí být samozřejmě v politické straně jednotná," dodal. Podle Dolejše je třeba dotáhnout do patřičné kvality práci na úkolech, které místopředsedové dostali na květnovém sjezdu v Praze. Dolejš má na starost odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicí. Filipův neúspěšný vyzyvatel Josef Skála se stal místopředsedou pro ideologii, propagandu a mediální činnost, první místopředseda Petr Šimůnek je zodpovědný za vnitrostranickou práci a ekonomiku.

KSČM nedokázala v krajských volbách obhájit minulé vítězství ani v jednom ze dvou regionů. Přišla přibližně o polovinu křesel.