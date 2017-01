Doma žil jako na skládce odpadu, přesto státu odkázal majetek za 1,6 milionu

Jihlava - Okresní soud v Jihlavě poslal bývalého policistu Martina Foltýna na pět let do vězení s ostrahou za vydírání. Dalšímu obviněnému Romanu Motičákovi uložil osm let nepodmíněně rovněž ve věznici s ostrahou, třetí obviněný Zdeněk Zapletal dostal trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na tři roky.