Domácí porod rozbouřil emoce

Praha - Rozpoutají se emotivní debaty o domácích porodech, předpokládal Deník poté, co středočeští záchranáři v úterý odpoledne informovali o pondělní záchraně novorozeněte. Stalo se. A dokonce s argumenty takového kalibru, jaké sotva bylo možno předpokládat!

Ilustrační fotoFoto: Hana Svítilová

Rozhodně se nejednalo o boj o život miminka, kdy po desítky minut byl výsledek na vážkách, odmítá sdělení náměstka ředitele středočeských záchranářů pro léčebně preventivní péči Jiřího Knora vyjádření Unie porodních asistentek zveřejněné na jejím webu Unipa.cz, které v neděli vyvolalo mediální rozruch.

Vše se prý odehrálo jinak

S odvoláním na svědectví porodní asistentky i rodičů dítěte – kdy v případě matky jde navíc o bývalou zdravotní sestru s praxí na oddělení ARO, která rodila již počtvrté – reakce podepsaná předsedkyní Hnutí za aktivní mateřství Petrou Sovovou a prezidentkou Unie porodních asistentek Ivanou Königsmarkovou příkře odmítá Knorova slova, že nebýt zásahu záchranářů, dítě by nepřežilo.

Vše se prý odehrálo jinak, než uvádí záchranná služba. Úplně jinak! Obě strany se shodou jen na tom, že do domu, kde žena rodila s pomocí porodní asistentky, byli záchranáři přivoláni, strávili tam nějakou dobu – a následně matka podepsáním negativního reversu odmítla převoz do nemocnice pro sebe i dítě.

Pohledy na věc se zásadně liší

Jinak se oba pohledy zásadně rozcházejí. Podle záchranářů volala sanitku asistentka-dula s tím, že neslyší srdeční ozvy dítěte, porodní asistentka uvedla, že záchranáře na její popud přivolal otec miminka proto, že se ozvy během porodu příliš snížily. Zatímco záchranáři hovoří o boji o život, když dítě po porodu nedýchalo, podle oponentů přivolaní zdravotníci hlavně sledovali práci asistentky; sice prý také asistovali – především ovšem vyčkávali, zda nebude potřeba jejich zákroku. K čemuž nakonec vlastně nedošlo, byť po porodu miminko nebylo v dobrém stavu. I tak prý většinu úkonů obstarala porodní asistentka…

„Miminko po porodu nebylo v dobrém stavu, takže jsem zahájila úkony k podpoře životaschopnosti dítěte – taktilní stimulaci, fyzický kontakt s matkou, přikrytí – uchování v teple, vyčištění pusinky, prodýchnutí ambuvakem," tlumočily Sovová s Königsmarkovou slova kolegyně zasahující na místě, jejíž jméno neuvádějí, protože si přeje zůstat v anonymitě. „Pupeční šňůra stále ještě tepala a srdeční akce miminka byla dobrá. Záchranáři situaci sledovali, asistovali a pomohli s odsátím dýchacích cest. Jiného jejich aktivního zásahu nebylo třeba, protože stav dítěte se stále viditelně lepšil," uvádí vyjádření porodní asistentky. S dodatkem, že po 30 minutách již se stav miminka nelišil od stavu běžného novorozence bez počátečních komplikací.

Naopak z Knorových slov vyplulo, že teprve po 20 minutách zmizela nejistota a bylo možno předpokládat, že vše dobře dopadne. Knor zmiňoval, že navzdory „vypjatému úsilí záchranářů se všemi dostupnými prostředky" byly vyhlídky miminka nejisté – a teprve pak se jeho stav stabilizoval.

Drama porodní asistentka odmítá

Nejmenovaná porodní asistentka ovšem odmítá, že by se odehrálo drama, kdy by se bylo třeba strachovat o život. I proto prý rodiče odmítli transport do porodnice a zůstali doma – kde asistentka ještě několik hodin pobyla s nimi. „Záchranáři se chovali profesionálně, na zavolání přijeli, byli k dispozici a čekali, zda bude potřeba zasáhnout, což nakonec třeba nebylo. To ovšem nelze většinou předpokládat dopředu," zhodnotila porodní asistentka počínání partnerů ze záchranné služby, kteří jsou v rámci dohadování o domácích porodech stavěni spíš do role konkurentů. „Nabídli rodičům transport do porodnice. Když to rodiče odmítli, záchranáři to respektovali, nechali si od rodičů podepsat revers a odjeli," konstatovala. Zdůraznila také, že dítě se nadále vyvíjí jako zdravý novorozenec, což sama viděla během návštěvy druhý den po porodu – a prý to konstatovala i dětská lékařka, která přišla dítě prohlédnout.

Její verzi podle prohlášení na webu Unie porodních asistentek podporují i rodiče dítěte – také oni si ovšem přejí zůstat v anonymitě. „Chtěli bychom především poděkovat porodní asistentce a celému týmu zdravotnické záchranné služby za jejich profesionální a přitom velmi lidský přístup. Mrzí nás, že zveřejněním nepravdivých informací, obzvláště v bulvárních médiích, dochází k účelovému ovlivňování názorů laické i odborné veřejnosti," citují zastánkyně domácích porodů jejich vyjádření.

Knor se v úterý netajil tým, že on se mezi příznivce domácích porodů neřadí. Mimo jiné se obrátil na veřejnost s výzvou, že ačkoli je třeba respektovat svobodnou vůli ženy rozhodnout, kde a za jakých okolností bude rodit – včetně porodu mimo nemocnici – nastávající maminky by měly uvážit všechna rizika. Dopředu prý nelze například určit, zda se situace při porodu nevyvine tak, že bude třeba reagovat provedením císařského řezu – přičemž je třeba mít na paměti, že žádná sanitka nemá (a nikdy mít nebude) vybavení srovnatelné s operačním sálem.

Domácí porody

Předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství Sovová oponuje. „Plánovaný porod doma je srovnatelně bezpečný jako v nemocnici. Ovšem za splnění dvou podmínek: přítomnost kvalifikované porodní asistentky a existence státem zajištěné návazné péče," konstatovala. Porod, o kterém, se diskutuje (a k němuž ani jedna ze stran sporu neuvedla, kde se odehrál), by podle jejího mínění bylo na místě spíše vyzdvihnout jako případ, kdy vše fungovalo; jako příklad profesionality porodní asistentky a funkčnosti záchranné služby. Odmítá, že by šlo o hazard, jestliže se rodičům podařilo najít komunitní porodní asistentku. V některých regionech se to nedaří, protože jich je nedostatek. Na vině je podle Sovové neochota státu situaci řešit – a to v době, kdy v České republice každoročně porodí plánovaně své děti doma stovky žen – a jejich počet rychle narůstá.

„Pokud je u některého porodu potřeba akutního zásahu, spolupráce se zdravotníky záchranné služby v těchto situacích funguje většinou velmi dobře, jak dosvědčují některé porodní asistentky i rodiče. Je tedy nepochopitelné, proč vedení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje vydává tak zavádějící informace," zdůrazňuje vyjádření na webu Unie porodních asistentek.

O Jiřím Knorovi hovoří jako o lékaři, který zveřejnil neopravdivé informace o události, jíž nebyl přítomen – a který je současně předkladatelem petice proti plánovaným porodům doma. „Kde rovněž argumentuje nepravdivými údaji," tvrdí prohlášení Sovové s Königsmarkovou.

Kdo ví, zda dohadování o tom, kdo je tady lhář, nakonec neskončí před soudem!

Čtěte také: Domácí porod se změnil v drama