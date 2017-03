Dominik Feri: Lajknutí neznamená hlas v urně. A to je výzva i pro mě

/ROZHOVOR/ Sešli jsme se v restauraci, která podle Dominika Feriho (TOP 09) změnila prostředí v Praze. Ráno tu lidé snídají, odpoledne studenti píší seminární práce a v létě se tady sedí na okenních parapetech a pije pivo. Přesně to vystihuje atmosféru, kterou má nejmladší radní nejen v Teplicích, ale v celé české historii, rád – uvolněnou, plnou života, diskusí a plánů. Ty má Dominik Feri velké.

Ač se někomu může jevit jako povrchní mág sociálních sítí, je to mladý muž, jemuž není jedno, v jaké zemi budeme žít za desítky let.

Jako gymnazista jste kandidoval do teplického zastupitelstva, nyní se chystáte do sněmovny. Nejdete tak naproti řečem o politicích, kteří šli rovnou ze školy do poslanecké lavice a nikdy nepracovali?

Stejný argument zazníval, když jsem šel do komunální politiky, radním jsem se stal v době, kdy jsem ještě neměl maturitu. Nepodařilo se mi od té doby zjistit, co jsou ty životní zkušenosti, které jsou nezbytné pro vstup na radnici nebo do parlamentu.

Třeba úspěch v profesi?

To je kritérium? Když člověk uspěje jako zámečník, už může jít do politiky? Těžko říct, jestli to takhle funguje.

Člověk se zkušenostmi má něco za sebou, musí umět vycházet s lidmi, rozhodovat se, komunikovat. Myslíte, že ve dvaceti to jde?

S ohledem na to, že jsem student, který se o sebe stará sám, cestuje po republice a končí druhý ročník právnické fakulty, by snad mohlo jít o kombinaci, která může argumentačně obstát. Nejsem izolovaný v Praze, pocházím z Teplic, nedávno jsem byl v Českých Budějovicích, objíždím regiony. Vím tedy něco o tom, jak je chleba tvrdý.

Z čeho žijete?

Ze sociálních sítí, které podle čísel docela zvládám.

Proč tedy jdete do politiky?

Vstup do vysoké politiky jsem dříve odmítal. Ale za současné situace, kdy by podle průzkumů TOP 09 volilo zhruba sedm procent lidí, mám nutkání s tím něco udělat. Tím neříkám, že jsem nějaký me-siáš, který by to měl zachránit.

Čím to je, že TOP 09 jako otevřená, proevropská strana se zajímavými myšlenkami neumí lidi zaujmout? Neztratila kvůli angažmá v Nečasově vládě definitivně šanci?

To bych neřekl, jde o vyčpělé téma. Poškozuje nás, že nejsme příliš zastoupeni v regionech, na mnoha místech jsme se v komunálních i krajských volbách nedostali do zastupitelstev. To znamená, že tam nemá kdo dělat kontaktní kampaně, oslovovat veřejnost, nemáme z koho skládat kandidátky. S tím se potýkáme zejména na severu Čech a Moravy, kde jsou místní organizace velmi slabé. Teď ale cítím, že se to zlepšuje, hlásí se nám noví lidé.

Jakou roli v tom hrajete vy?

Především beseduji se studenty. Jsou to zcela apolitické přednášky, ale většinou lidé vědí, že jsem v topce, a chtějí si pak o tom popovídat. Třeba nedávno v Českých Budějovicích bylo pár kluků, kteří říkali, že k nám podají přihlášku. Stává se mi dost často, že mladí lidé říkají, koho jiného bych měl volit než topku, když ostatní strany buď hnědnou, nebo se dostávají do nekonečné spirály populismu.

Které strany hnědnou, nebo jsou populistické?

Třeba sociální demokracie navrhla čtyřpásmové progresivní zdanění, což je velmi populistický krok. Populistická je po mém soudu i strana Realisté, která prvoplánově akcentuje národní hodnoty prolnuté s tisíckrát omletým pravicovým důrazem na malý stát a snížení byrokracie. To dnes říká každý. Pak se samozřejmě můžeme bavit o jednotlivcích, v ODS je to Václav Klaus mladší, který stranu sune někam, kde si ji nepřeje mít ani spousta občanských demokratů. Chce získat hlasy radikálního elektorátu, ale jisté to nemá, protože dost lidí se na jeho stránkách vyjadřuje v tom smyslu, že by ho volili, kdyby nebyl v ODS. Čili lajknutí neznamená hlas v urně. A to je výzva i pro mě.

Co hnutí ANO, které je nejvýraznějším fenoménem současné české politické scény?

Tomu bych se v tomto rozhovoru snad raději vyhnul.

To jako politik nemůžete.

Zdá se, že podpora hnutí ANO kulminuje. Není reálné, aby si v našem poměrném systému nějaká strana držela dlouhodobě přízeň víc než 30 až 35 procent lidí. Je ale téměř jisté, že Andrej Babiš volby vyhraje a bude premiérem.

Bude to pro liberálně demokratický systém v České republice katastrofa, jak to podává šéf TOP 09 Miroslav Kalousek?

Vnímám to jako plíživý příchod kumulativní moci, kdy změny nepřicházejí ze dne na den, ale postupně. Výroky se zostřují – parlament je žvanírna, systém je zkorumpovaný, politici dělají kšefty. Na besedách se studenty se snažím definovat, co ovlivní letošní volby. Rozhodně je nevyhraje téma islámu a uprchlíků. Je povzbudivé, že lidé si nevybírají strany, které hrají na jedinou strunu, ale úplně jim chybí sociální nebo ekonomický program.

Které téma tedy vyhraje volby?

Většinou se shodneme, že budou fungovat tři témata. Prvním bude korupce, poukazování na blíže nedefinované podplácené politiky. V tomto směru dost naznačily americké volby, protože trendy jdou většinou z Ameriky, ať už jde o sociální sítě, nebo Trumpův boj proti prohnilému establishmentu, bankéřům, lobbistům. Další téma, které tradičně funguje, je nepolitická politika. Stačí si vzpomenout na plakáty hnutí ANO: Nejsme politici, makáme. Což naznačuje, že všichni ostatní straníci jsou grázlové, kteří myslí jen na svůj prospěch. A třetí téma, které sehraje rozhodující roli, jsou regiony. Všiml si toho už dávno Miloš Zeman, který před lety přišel se Zemákem. Andrej Babiš oznámil, že bude jezdit s audiovizuálním kamionem. Z toho je zřejmé, že nepůjde o mítinky na náměstích, ale o spanilou digitální jízdu až za voličem.

Připouštíte jako politik, který si dobře rozumí se sociálními sítěmi, že komunikace přes internet nemusí plošně fungovat?

Sociální sítě pochopitelně nefungují jako širokospektrální nástroj, což dokazují čísla. Facebook sledují zhruba čtyři miliony lidí, převážně mladších. V Americe to už postoupilo do vyšších věkových kategorií, lidé do 24 let na Facebooku jsou v menšině.

Takže už se chystáte na rodičovské skupiny?

Jasně, jsem třeba ve skupině s myslivci, kde převažují lidé kolem šedesátky. Ale svoje bazary mají mladé maminky, skupiny si tvoří zralé ženy. Přesto jsem si jistý, že klíčový je osobní kontakt. Uspět v regionech je zásadní, ale nelze to postavit na řečech, jak jsou ty naše kraje krásné, musí se tam opravdu vyjet.

Budou lidé na politiky zvědaví, když až na pár výjimek strany disponují nudnými a frázemi oplývajícími jedinci? Koneckonců vy jste autorem teze, že lidé v TOP 09 znají jen Kalouska, Schwarzenberga a Feriho.

Jde o to, jací lidé znají Feriho. Ale jistě platí, že na náměstí musejí chodit atraktivní osobnosti, které jsou schopny je zaplnit. To umí jen málokdo. Klobouk dolů před Milošem Zemanem, který s tím dokáže pracovat, byť tam říká pořád stejné vtipy a historky. On je průkopník toho, jak by se politik měl chovat k regionům, viz již zmíněný Zemák.

A co vymyslíte vy?

Vezmu to zeširoka. Většina politiků se přímé konfrontace bojí, kecají na Facebooku, nebo ještě častěji na Twitteru, což upřímně nechápu, protože na něm je desetinásobně méně lidí, většinou mladých intelektuálů z měst. Z tohoto pohledu mi přijde absurdní, že se ČSSD připravuje na tweetovou kampaň.

Že by američtí poradci?

Asi. U Donalda Trumpa to funguje, ale u nás určitě ne. Víte, mnoha politikům nemusí být příjemné vyjet někam na Moravu a poslouchat lidi, co si o nich myslí, já tomu říkám umazat se v regionech. Samozřejmě je snazší psát cosi na Twitter než vyjet do Uherského Hradiště.

Novináři vyčítali Trumpovi, že kampaň a možná i prezidentství pojímá jako pokračování reality show jinými prostředky. Co když ale programové teze už skutečně nezabírají a občas je nutné sáhnout do jiného šuplíku?

S TOP 09 teď jezdíme po krajských městech na road show, kde prezentujeme naši Vizi 2030. Během ní je vidět, jak lidem chybí kontakt s vysokou politikou, respektive, jak se cítí opomíjeni. V Ostravě na nádraží za mnou přišla paní, dala se se mnou do řeči a rozhovor pak ukončila větou: To je ale politika, tu si řešíte v Praze. Jakmile lidé začnou mít pocit, že ti v Praze na ně kašlou, přijde někdo, kdo se za nimi nebude bát jet.

Sekáč, který se nezakecá.

Přesně. Ten pak sesbírá jejich hlasy. Já jezdím rok a půl po středních školách, pouštím studentům video, které usiluje o maximální objektivitu.

O čem je?

Je to asi osmdesátiminutový přednáškový blok, který by měl vzbudit zájem mladých lidí o politiku. Jeho rozměr je ryze občanský. Formálně jde o stand up, desítky minut humoru doplněného informacemi. Školy objíždí spousta politiků, třeba Okamura, ale ten to má postavené na strašení, jiní zase na politologických tématech, což baví možná dvacet procent studentů. Ostatní jsou liknaví, nebo vůbec netuší, o čem jsou daňové či sociální systémy.

To je dost smutné vzhledem k tomu, že asi nejezdíte po mateřských školách.

Většinou jezdím po gymplech a ani tam nemají elementární znalosti o fungování parlamentní demokracie, o politice. O tom, co se v naší zemi odehrávalo po listopadu 1989, vědí pramálo. Chápu to. Osmnáctiletý člověk si možná matně vzpomene na Nečasovu vládu a její pád, ale o Rumlovi nebo Pilipovi neví naprosto nic. V občance se to neučí a v dějepisu na to není prostor. Také se s nimi bavím o sociálních sítích a o médiích. Mluvíme o tom, jak v teenagerech probudit zájem o politiku.

Když se ale podívám na váš Facebook, řešíte na něm kvalitu piva, nebo jestli patří na pizzu Hawai ananas. To souvisí s občanskou aktivitou?

Jedna rovina je ryze osobní. I když jsem v politice, nechci se odtrhnout od svých vrstevníků a způsobu života, který je pro mladé lidi typický. Chodím do hospody, bavím se s lidmi, domlouvám si s holkami rande, řeším normální věci. Toho se odmítám vzdát. Nebudu se tvářit jako ředitel zeměkoule, pořád se učím, dělám chyby, jsem studenta na nic si nehraju. Druhá rovina spočívá v tom, že pokud chcete popularizovat politiku, nesmíte to dělat moc náročně. Musí to být vtipné, atraktivní a zároveň by to mělo mít informační hodnotu.

Jakou informační hodnotu má spor o ananas?

To souvisí s tím studentstvím. Jde o téma pro mladé lidi, kteří na politiku kašlou. Není to tak, že bych na sítě házel nesmysly ze života, i když někdy možná jo. Hodně sázím na humor. Ten politický je kontextuální, člověk musí znát nějaké souvislosti, aby se zasmál vtipu o Babišovi nebo Zemanovi. Začínám zjišťovat, že právě to studenty motivuje, aby se o dění ve společnosti začali zajímat. Když politikou nepolíbený kluk uvidí vtipný status, který má tři tisíce lajků, začne googlovat, protože se taky chce zasmát. Dost lidí mě obviňuje, že jsem v tomto ohledu plytký nebo prvoplánový. Ale mýlí se ten, kdo si myslí, že mladé lidi získá pro politiku přes sofistikovaná témata. Já je řeším taky, ne že bych byl idiot, ale nemám potřebu to dělat na Facebooku. Na kluky a holky je třeba jít pomalu, předávat informace formou, kterou jsou schopni přijímat.

Třeba provokativním usazením Dominika Feriho na poslední místo pražské kandidátky?

Za to poslední místo jsem nesmírně rád. Když ze všech partají slyším, jaké jsou boje o první místa na kandidátkách, tak si pomyslím – to si teda ty boje užijte. Já radši budu na chvostu a nebudu se o to vůbec zajímat. Fakt se mi ulevilo, že nemusím politikařit.

Ale tak nějak čekáte, že vás z toho posledního místa vykroužkují nahoru, že? Nebyl byste první, Andrej Babiš uvažuje stejně.

Nikdy nemám moc velká očekávání. Když se odkážu na krajské volby, tak jsem dostal třináct procent hlasů z celé kandidátky, a to bylo na severu Čech. Jestli se to zopakuje v Praze, těžko říct. Beru politiku jako velkou školu, a to i z hlediska práva. To je věc, ke které jsem snad kompetentní. A když už mi někdo bude chtít utrhávat na cti, snad aspoň uzná, že po extrémně těžké zkoušce z ústavního práva se v právním pořádku trochu vyznám.

Straničtí lídři se letos budou víc zaměřovat na mladé lidi. Chcete je v TOP 09 přilákat třeba slibem z Vize 2030, že k tomuto datu třetina středoškoláků za státní peníze vycestuje na půl roku do ciziny, kulturními vouchery, nebo elektronickými volbami?

Ve Vizi 2030 se snažíme vnímat mladé lidi ne jako někoho, kdo nám může dát hlas, ale jako aktivní tvůrce budoucnosti. Pokud se dovědí, že je tu strana, která chce posílat nejméně třetinu středoškoláků na půlroční studia do ciziny, mohlo by je to zaujmout jako něco, co chtějí sami prosadit. Totéž platí o kulturních voucherech. To není levicový nesmysl, který zvyšuje míru přerozdělování. My to chápeme jako investici do budoucna.

Slovy Miroslava Kalouska, péče o duši je někdy důležitější než péče o peněženku.

Ale ono to tak je. Vzdělání je opravdu největší priorita TOP 09. Chceme, aby učitelé byli nejlépe placení zaměstnanci. Stát by měl zajistit, aby dostávali nejen nadprůměrný plat, ale také příspěvek na svůj osobnostní rozvoj. V době, která se rapidně mění před očima, je zahlcená informacemi a přináší potřebu nových vyučovacích postupů, je třeba, aby se učitel mohl neustále vzdělávat, byl v kontaktu s novými trendy.

TOP 09 má v průzkumech ani ne sedm procent. Bude vaše strana příští čtyři roky v opozici, ve vládě, nebo mimo sněmovnu?

Rozhodně to budou čtyři roky ve sněmovně, opravdu tomu věřím a jsem dokonce velmi optimistický. TOP 09 má volební potenciál kolem 13,5 procenta, s tím se dá dobře pracovat. Máme kvalitní program a klíčové bude, jak zvládneme podzimní koncovku. Jsem přesvědčen, že to dáme, ostatně předseda říká, že pod dvanáct procent nejdeme.

Kdo je DOMINIK FERI*Narodil se 11. července 1996 v Kadani, přes otce má etiopské předky.

*Maturoval na Gymnáziu v Teplicích.

* Nyní studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

* Před dvěma lety vstoupil do TOP 09, bude za ni kandidovat do sněmovny v Praze.

* V 18 letech byl zvolen nejmladším radním (v Teplicích) v historii ČR.

* Německý list Die Welt zařadil Dominika Feriho mezi jedenáct Evropanů, kteří by mohli Evropu znovu udělat velkou. Na seznamu je mimo jiné favorit francouzských prezidentských voleb Emmanuel Macron či nový šéf německé SPD Martin Schulz.