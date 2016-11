Donald je výborný chlap," říká Trumpova bývalá tchyně

Zlín – Dramatické volby a pro mnohé nečekaný výsledek. Pro některé Američany je dokonce výsledek tak nepříjemný, že chtějí požádat o kanadské občanství. Trumpova rodina je ale s výsledkem spokojená.

"Přesto, že už se moc nevídáme, máme se rádi. Donald je výborný chlap a opravdu jsme mu všichni fandili," prozradila Marie Zelníčková ze Zlína. Nového amerického prezidenta Donalda Trumpa zná již dlouhá léta – její dcera Ivana Zelníčková byla první Trumpovou manželkou. „Přesto, že jsou dávno rozvedeni, stále máme dobré vztahy, všichni se občas setkáme a držíme při sobě," popsala bývalá tchyně rodinné poměry. Předvolební klání sledovala ze svého zlínského bytu, který právě procházel rekonstrukcí.

„Jsem raději v bytovém domě, kde mám poblíž i kamarádku zdravotnici a můžu se na ni obrátit, kdyby mi nebylo dobře," vysvětlila téměř devadesátiletá seniorka důvody, proč je raději ve zlínském bytě než ve svém domě na Nivách. „Mám navíc v domě kuchyň v patře a špatně se mi tam chodí," doplňuje velmi vitální důchodkyně. Zatímco předvolební souboj sledovala ve Zlíně, na vyhlašování výsledků už byla opět ve Spojených státech, kde se vídá i se svými třemi vnoučaty. Věří, že Donalda Trumpa Amerika potřebuje a že právě její bývalý zeť mnohé změní k lepšímu.

Přistěhovalci v USA se obávají

S tím ale rozhodně nesouhlasí například Pavel Kubát. „Žiji v Chicagu přes deset let a jsem si jistý, že lepší volbou byla kandidátka Hillary Clintonová," oponuje jednoznačně rodák ze Zlína. „Všichni mí přátelé jsou velmi zaskočeni," upřesnil s tím, že jako imigrant se cítí více nejistý. „Netušíme, co nám nový prezident přinese, ale obáváme se, že to pro nás nebude dobré," domnívá se mladík. Většina Čechů, které zná, jsou totiž ve Státech „na černo" a bez potřebných dokladů.

„Hillary je jako demokrat pro udílení zelených karet pro imigranty. Donald je ale radikálně proti a všechny, kdo tu jsou nelegálně, míní vyhostit," popisuje s tím, že drtivá většina Američanů by si nejraději vybrala úplně jiného kandidáta – někoho třetího. „Někteří jsou tak znechucení, že se stydí za to, že jsou Američané," vylíčil pro Deník Zlíňan Pavel Kubát. Přímo o svou budoucnost se ale příliš neobává, protože rozjel ve státě Illinois úspěšnou firmu, která se zabývá rozvozem zboží.

Volby sledoval doma v Chicagu u televize s přítelkyní Kateřinou. „Čekal jsem, jak to dopadne a dobré jídlo jsem zapíjel Staropramen, " prozradil. Pivo mu ale prý postupně v ústech pořádně zhořklo. Výhru Donalda Trumpa neočekával. Předvolební průzkumy se tak opět zmýlily.

