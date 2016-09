Doporučení převařovat vodu v sobotu v Brně nejspíš skončí

Otázky kolem bezpečnosti, obrany českého území, akceschopnosti naší armády, ale také policejní reorganizace dominují veřejné debatě už několik měsíců. Na významu získaly poté, co se do Evropy začaly valit vlny uprchlíků z Blízkého východu a Afriky. Migranti dokázali rozdělit Evropu i domácí politickou scénu. Bohuslav Chalupa se bezpečnostní problematice věnuje mnoho let, dříve coby profesionální voják, nyní v barvách hnutí ANO jako poslanec.