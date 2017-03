Dopravní odbory vyzvaly ke stávce řidičů autobusů

Vedení dopravních odborů dnes vyzvalo ke stávce kvůli mzdám řidičů linkových autobusů. Řidiči v některých krajích zatím nedostali přidáno podle schváleného nařízení vlády. Rozsah stávky a přesné datum oznámí odbory s třídenním předstihem. Po jednání předsednictva Odborového svazu dopravy (OSD) to novinářům řekl jeho předseda Luboš Pomajbík. Problémy podle něho přetrvávají v Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.

Zatím odboráři nemají jasno v tom, zda bude stávka šoférů celorepubliková, nebo se bude týkat pouze uvedených nejproblémovějších krajů. Předsednictvo podle Pomajbíka nevylučuje ani jednu variantu.

Podle člena předsednictva OSD a vedoucího základní odborové organizace v Zábřehu na Moravě Jiřího Drlíka se o konkrétním datu stávky rozhodne nejspíše příští týden 23. března, kdy se mají k jednání sejít předsedové jednotlivých základních organizací dopravních odborů. Podle něj je mnoho šoférů nicméně připravena zahájit protest prakticky okamžitě.

"Předsednictvo Odborového svazu dopravy s politováním konstatuje, že to, co bylo v roce 2016 složitě vyjednáno a následně potvrzeno vydáním obecně platných státních předpisů, v roce 2017 velmi často není v praxi naplňováno," uvedl. Dlouho nikdo nevěřil, že je dopravní obslužnost důležitá. Teď je na místě ukázat, jak to vypadá, když dopravní obslužnost fungovat nebude, dodal šéf dopravních odborů.

Minimum určené vládou představuje navýšení mzdy za hodinu jízdy na 98,10 Kč a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Po dnešku ale odbory požadují, aby se čekání započítávalo do fondu pracovní doby jako jízda, uvedl svaz v tiskovém prohlášení.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Podle nové podoby zákona o veřejných zakázkách by soutěže na zajištění veřejné dopravy měly zohledňovat i jiná kritéria než cenu a stanovovat například nejnižší mzdu pro šoféry autobusů.

