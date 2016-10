Drábová chce být krajskou zastupitelkou přes výklad vnitra

Praha - Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová chce vykonávat mandát středočeské zastupitelky, ačkoli podle stanoviska ministerstva vnitra budou moci zůstat krajskými zastupiteli pouze řadoví státní zaměstnanci. Řekla, že jde pouze o stanovisko ministerstva, a ona je připravena mandát vykonávat, "dokud jí to bude umožněno". "Jako státní zaměstnanec se nemohu soudit," uvedla. Na soud se nehodlá obrátit ani hnutí Starostové a nezávislí (STAN), za které kandidovala.

Jaderná fyzička Dana DrábováFoto: ZČU

Hnutí se řídí jiným výkladem zákonů než vnitro. "Novější zákon, tedy zákon o státní službě, vykonávání mandátu umožňuje," řekl ČTK mluvčí STAN Karel Kreml. Novější zákon je podle něj nadřazen starším. Kvůli legislativní nepřesnosti se STAN soudit nebude. "To bude muset udělat někdo, komu to bude vadit, my rozhodně ne," uvedl Kreml.

Ministerstvo připustilo, že služební zákon a volební zákony neřeší tuto situaci úplně stejně a že je vhodné uvažovat o jejich sjednocení. Jasno do věci zatím nevnesl ani Nejvyšší správní soud, protože se na něj v této věci zatím nikdo neobrátil.

Podle ministerského výkladu si šéfové ve státní správě budou muset vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v zastupitelstvu. Mohli by ale také požádat jen o neplacené služební volno. Rozhodnout se musejí do tří dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje, čas tedy mají zhruba do konce října. Drábová odmítla ucházet se o místo hejtmanky, protože chce v čele úřadu pokračovat.

Dilema budou muset podle vnitra vyřešit i někteří ministerští náměstci. Například náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová byla v krajských volbách zároveň jedničkou na kandidátce ANO v Karlovarském kraji, kde hnutí zvítězilo a nyní jedná o možné vládnoucí koalici. "Jasně jsem deklarovala, že mojí prioritou je být hejtmankou, a v takovém případě bych byla zařazena mimo výkon služby," napsala dnes Vildumetzová v SMS zprávě.

"Je několik právních názorů, neboť jsou v nesouladu volební zákon do krajů a služební zákon. Nejsem jediná, koho se to napříč politickými stranami týká. Určitě to budeme řešit na národní úrovni. V každém případě, pokud by se potvrdila neslučitelnost, zůstanu náměstkyní na ministerstvu pro místní rozvoj," sdělila náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje Klára Dostálová, jednička vítězné kandidátky hnutí ANO v Královéhradeckém kraji.

Například krajský předseda ČSSD na Vysočině Petr Krčál, který v krajských volbách obhájil zastupitelský mandát, už oznámil, že se bude místo práce zastupitele plně věnovat funkci náměstka ministryně sociálních věcí. "Pravděpodobně nesložím slib, a tím pádem nastoupí náhradník, jímž je primátor Jihlavy Rudolf Chloupek," řekl. Technické detaily projedná ČSSD s vedením krajského úřadu.