Drábová vede marný boj, přitvrdilo ministerstvo

Do dalšího kola boje o mandát středočeské krajské zastupitelky v případě předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové (STAN) vstoupilo ve čtvrtek ministerstvo vnitra.

Reagovalo na postoj středočeských zastupitelů i samotné Drábové, kteří v úterý dali jasně najevo: třebaže z vnitra přišel dopis s upozorněním, že funkce vysokého státního úředníka a krajského zastupitele považuje ministerstvo za neslučitelné, nic se měnit nebude. Sama Drábová rezignovat nemíní – a rozhodování o jejím mandátu zastupitelé odmítli zařadit do programu jednání. Hejtmanka Jaroslava pokorná Jermanová (ANO) poznamenala, členové zastupitelstva nejsou právními experty – a věc je skutečně zapeklitá.

Ministerstvo má jasno: pokud jsou do politických funkcí zvoleni lidé zastávající vysoké funkce ve státní správě, musí si vybrat, zda chtějí nadále setrvat ve vedení úřadu, nebo působit v politice. Drábová ovšem namítá, že před volebním zákonem má přednost novější služební zákon, který souběh funkcí umožňuje.

Ministerstvo zopakovalo své stanovisko

Vzdát se postu nehodlá už proto, aby věc dospěla až k soudnímu rozhodnutí – a nesoulad v legislativě, který by mohl postihnout i další vysoké úředníky, tak získal řešení. „Osobní situaci bych si rezignací na mandát ulehčila," připustila. Kdyby to však udělala, uzavřela by prý cestu k narovnání současného stavu.

Ministerstvo ve čtvrtek zopakovalo své stanovisko: mandát krajského zastupitele není slučitelný s funkcí vykonávanou v ústředním orgánu státní správy. A Drábová to moc dobře ví, upozornila Deník šéfka tiskového odboru ministerstva Lucie Nováková.

Závěry prý ministerstvo rozeslalo už v polovině prosince

Připomněla, že ministr Milan Chovanec (ČSSD) jednal s ní i předsedou STAN Petrem Gazdíkem již 11. listopadu – a shodli se na vypracování dvou nezávislých právních posudků (a to včetně jmen expertů, kteří budou osloveni). Závěr? „Neslučitelnost funkcí je třeba řešit podle ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů – a nikoliv podle zákona o státní službě," tlumočila Nováková vyjádření Aleše Gerlocha a Josefa Staši.

Jinými slovy: funkce vykonávaná v ústředním orgánu státní správy je neslučitelná s výkonem mandátu člena zastupitelstva kraje. Závěry prý ministerstvo rozeslalo partnerům v debatě už v polovině prosince. „Pokud se kdokoliv rozhodne i se znalostí této věci držet mandát, bude složitě obhajovat, že tak činí v dobré víře," uvedl ve čtvrtek ministr Chovanec.

V podobné pozici je Dostálová

Ten zřejmě bude žádat o svolání mimořádného zasedání krajského zastupitelstva – a pokud by ani tam k zániku mandátu nedošlo, může rozhodnout ministr. Pak by zřejmě následovalo jednání soudu, na které čeká Drábová. Další plánované kroky nicméně ministerstvo zatím nekomentovalo.

V podobné pozici jako Drábová je rovněž náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Ta zasedá v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje – a rovněž v jejím případě ministerstvo vyzvalo, aby přišla o mandát. Tamější zastupitelé o tom mají jednat koncem března. Další vysocí úředníci se po volbách skutečně rozhodli pro působení jen na jednom z postů.