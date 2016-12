Drahé opancéřované stroje ovládnou pyrotechnici na dálku

Praha - Kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, podle volebního modelu společnosti Median by v nich zvítězilo hnutí ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhá by skončila ČSSD, kterou by volilo 18 procent lidí. Devítiprocentní rozdíl mezi oběma nejsilnějšími stranami je největší od voleb v říjnu 2013, uvedli analytici Medianu. Do Sněmovny by se dostaly i KSČM, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, žádná další strana či hnutí nepřekročily nutnou pětiprocentní hranici hlasů.