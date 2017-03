Drahoš končí coby šéf Akademie věd, nyní zvažuje prezidentskou kandidaturu

Po osmi letech dnes ve funkci končí předseda Akademie věd Jiří Drahoš. V čele instituce ho vystřídá Eva Zažímalová, kterou akademický sněm zvolil loni a minulý týden ji do funkce jmenoval prezident Miloš Zeman. Sám Drahoš, o kterém se mluví jako o možném prezidentském kandidátovi, by v nadcházejících dnech měl oznámit, jestli se o post hlavy státu bude ucházet.

"Slíbil jsem, že po ukončení svého angažmá (v Akademii věd), nejpozději do nějakých deseti dnů, bych své definitivní rozhodnutí řekl," řekl Drahoš během úterního sněmu AV. Pravděpodobnost své kandidatury na prezidenta republiky tehdy nechtěl procentuálně vyjádřit. Uvedl ale, že o ní seriózně uvažuje a v případě, že by kandidoval, kandidoval by bez závislosti na nějaké politické straně.

Drahošova možná kandidatura na prezidenta byla i jedním z důležitých témat úterního jubilejního 50. sněmu akademie. Politici na něm ocenili Drahošovo působení v čele akademie, předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že by ho Česko mělo využít v nějaké funkci.

Drahoš zrekapituloval na sněmu svou činnost ve vedení Akademie věd ČR a za úspěch svých dvou čtyřletých funkčních období označil stabilizaci rozpočtu a zachování demokratického charakteru řízení akademie. Nejvýznamnějším úspěchem akademie věd v posledních letech je podle Drahoše ale to, že ji lidé začali vnímat jako nezpochybnitelnou součást vědy a vzdělávání. Naopak nedostatky vidí v nízké podpoře výzkumu ze strany podnikatelské sféry.

