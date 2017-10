Drahoš má 110 tisíc podpisů a chce vysvětlovat výhody Evropské unie

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš má od června na svém kontě 70 setkání s lidmi v regionech. Je asi prvním uchazečem o vysokou veřejnou funkci, který při nich používá tlumočníka do znakové řeči. Je to součást Drahošova úsilí oslovovat lidi, kteří se do hlavního proudu zařazují obtížněji, ať už jde o neslyšící, jinak handicapované osoby nebo osamocené seniory.

Přitom všichni se zajímají o podobné věci, tedy postavení České republiky v EU, migraci, bezpečnost. ČTĚTE TAKÉ: ODS varuje před koalicí ANO, KSČM a SPD: Byl by to pád na politické dno „Když lidem vysvětluji výhody Evropské unie, na rozumné argumenty typu bezpečnosti potravin nebo testování drahých léků slyší. Pokud je veřejný prostor plný populistické a neodložené kritiky evropské integrace, nedivme se, že její podpora klesla na nějakých 33 procent,“ uvedl bývalý předseda Akademie věd ČR na úterním setkání s novináři. K tématu dodal, že by se Česká republika měla snažit být v hlavním proudu EU. „Několikarychlostní Evropa je nejméně dobré řešení, ale dojde-li k němu, měli bychom se snažit být v nejrychlejším proudu,“ řekl. Drahoš je přesvědčen, že příští vláda by měla stanovit pevný termín přijetí eura. Tým expertů a kulaté stoly Jiří Drahoš má nyní k dispozici 110 tisíc podpisů, z nichž je deset až patnáct procent neplatných. „Pomáhalo je sbírat na dva tisíce lidí, nejstarší z nich byla 102letá podporovatelka a nejvíc, tedy 1167, jich nasbírala dobrovolnice z jižní Moravy,“ konstatovala Drahošova tisková mluvčí Lenka Pastorčáková. Podpisovou akci tým ukončí 15. října a archy odevzdá na ministerstvo vnitra do 6. listopadu. Na kandidátově transparentním účtu je k dnešku 8,7 milionu korun. ČTĚTE TAKÉ: Superdebata Deníku se uskuteční den před volbami Jiří Drahoš představili širší okruh svých poradců, s nimiž konzultuje různé otázky. Je mezi nimi odbornice na energetiku Dana Drábová, ekonom Petr Teplý, historik Petr Šebek, astronom Jiří Grygar, mediální odborník Petr Studenovský či bývalý šéf Zentivy Jiří Michal. Drahoš bude pořádat kulaté stoly k důležitým společenským otázkám. Ve středu se bude konat první z nich, a to k systému vzdělávání. Další pak budou k bezpečnosti a budoucnosti NATO, udržitelnému rozvoji, životnímu prostředí. Jiří Drahoš zopakoval, že nevidí důvod měnit ústavu a rozšiřovat prezidentské pravomoce. „Prezident má za každé situace ctít ducha ústavy a v jejím rámci působit svou autoritou, iniciovat debatu a být schopen se s vládou dohodnout,“ uvedl na dotaz Deníku. Potvrdil, že by se jako hlava státu častěji scházel s evropskými lídry, ale jezdil by například i do Latinské Ameriky, kterou Miloš Zeman zanedbával. „Na případnou návštěvu Číny by pan profesor určitě nebral jen podnikatele spřízněné se skupinou CEFC a Jaroslavem Tvrdíkem,“ uvedla nová posila týmu, novinářka Kateřina Procházková, která v Číně působila řadu let.

Autor: Kateřina Perknerová