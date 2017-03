Drahoš: Vylučuji, že bych se stal ministrem

Hádanka kolem letního ministra průmyslu a obchodu bude vyluštěna už ve čtvrtek. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že premiér Bohuslav Sobotka se v tento den setká s prezidentem Milošem Zemanem. Během schůzky by měl přijít se jménem nástupce odvolaného Jana Mládka (ČSSD).

Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš.Foto: Deník/Martin Divíšek

Miloš Zeman minulý čtvrtek v TV Barrandov potvrdil, že žhavým kandidátem je resortní náměstek Jiří Havlíček (ČSSD). Uvedl totiž, že mu ho doporučil bývalý ministr průmyslu v Rusnokově vládě, senátor a Zemanův poradce Jiří Cienciala. „Z jeho hlediska by asi nejzajímavějším a nejerudovanějším kandidátem byl pan Havlíček," řekl Zeman.

Původně Sobotka chtěl na ministerstvo dosadit státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu. Když ale u Zemana narazil, oddálil jmenování až na termín po březnovém sjezdu ČSSD. Do té doby prezident pověřil Sobotku vedením resortu.

V médiích se objevily úvahy, že by předseda vlády mohl navrhnout Jiřího Drahoše, který právě ve čtvrtek končí v čele Akademie věd ČR. Právě o profesoru Drahošovi se hovoří jako o možném největším soupeři Miloše Zemana v prezidentské volbě. Drahoš zatím kandidaturu neohlásil, ale jeho zviditelnění na postu ministra by logiku nepostrádalo. Znamenalo by i propojení s protizemanovskou částí ČSSD.

Tuto spekulaci však Drahoš pro Deník jednoznačně popřel: „Nikdo a nikdy mě v záležitosti jakéhokoliv ministerstva neoslovil, takže z logiky věci mohu vyloučit, že by premiér šel s mým jménem na Hrad."

Jednoduché to ale Sobotka nebude mít ani s Havlíčkem. Je totiž čerstvým otcem a pozici šéfa sekce s velmi slušným platem má jistou - na rozdíl od ministerské funkce - i po volbách. „Rezignovat na místo odborného náměstka pod služebním zákonem? Byl by blázen," myslí si dobře informovaný zdroj.

Ve hře tak zůstává i Pavel Švagr, šéf Správy státních hmotných rezerv.

