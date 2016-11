Dražba menší Krejčířovy vily v Černošicích v prosinci nebude

Praha - Dražba menší vily podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích, která byla naplánovaná na 20. prosince, se odkládá na neurčito. Důvodem je odvolání Krejčířových právníků. Lhůta pro něj vypršela dnes o půlnoci. Sdělil to mluvčí Exekutorské komory ČR Petr Vorlíček. Ze stejného důvodu se v původním dnešním termínu nekoná ani dražba větší černošické vily, ze které Krejčíř před 11 lety utekl při domovní prohlídce policistům.

Krejčířova vila v Černošicích. Ilustrační foto. Foto: Deník ŠÍP/ Miroslav Rendl

"Exekutorský úřad obdržel ze strany dlužníka blanketní odvolání, to znamená, že na něm nejsou uvedeny důvody. Ty mohou právníci postupně doplnit. Odvolání podali podle očekávání na poslední chvíli," uvedl Vorlíček. Odvoláním se bude zabývat Krajský soud v Praze, který pro takové případy nemá stanovenu lhůtu. Ale podle Vorlíčka existuje předpoklad, že rozhodne během třech až čtyř měsíců. Poté se ještě k záležitosti může vyjádřit věřitel, dá se tak předpokládat, že dražba se neuskuteční dříve než v polovině příštího roku.

Předmětem dražby je vila v Karlštejnské ulici se zastavěnou plochou 252 metrů čtverečních. Byla postavena ve 30. letech 20. století, podle znaleckého posudku jako rodinné sídlo. Soudní odhadce stanovil cenu dvoupatrového domu na 25,8 milionu korun, vyvolávací cena byla dvoutřetinová.

První dražba se konala 25. července, ale nepřihlásil se žádný zájemce. Výkonný ředitel realitní kanceláře Reality IQ Ondřej Mašín tehdy řekl, že spekulanti čekají na nižší vyvolávací cenu ve druhém kole dražby. "Pokud by měl exekutor zájem na tom, aby byl dům vydražen za co nejvyšší možnou cenu, tak by mohl zvážit investici pár desítek tisíc korun do úklidu a běžné údržby, prodeji by to rozhodně svědčilo. V současném stavu vily požadovaná cena 17,2 milionu korun odpovídající není," uvedl Mašín. Podle Vorlíčka zákon umožňuje jít ve druhém kole na polovinu odhadní ceny, tedy na 12,9 milionu korun.

Krejčíř po útěku z Česka v roce 2005 žije od roku 2007 v Jihoafrické republice, kde je od listopadu 2013 ve vazbě. V JAR čelí řadě obvinění, k verdiktu zatím dospěl pouze jeden jeho případ. Dostal 35 let vězení za únos a mučení bratra drogového dealera, který údajně zmizel i s 25 kilogramy pervitinu. Proti rozsudku se Krejčíř obrátil se stížností na jihoafrický ústavní soud.

V Česku byl Krejčíř odsouzen k 15 rokům vězení za více než půlmiliardový daňový únik, snahu o vytunelování státního podniku Čepro, přípravu vraždy celníka a další delikty.