Drůbeží jatka za Prahou: v Lázních Toušeň pobijí tisícovku ptáků

Praha - Zprávy o vybíjení chovů drůbeže kvůli ptačí chřipce už pro Pražany nebudou nějakou vzdálenou zvěstí. Ke čtyřem ohniskům nákazy na jižní Moravě přibylo v sobotu v České republice páté – a přímo za humny! Mezi ptáky vysoce nakažlivý virus typu H5N8, k jehož šíření podle předpokladů mohou přispívat divoké kachny či labutě, byl potvrzen u uhynulé husy pomořanské ve velkochovu v Lázních Toušeň na Praze-východ. V městysu v těsném sousedství Labe i jezer u Čelákovic, kde se divoce žijící vodní ptactvo vyskytuje.

Celý chov, kde byla nákaza nalezena, veterináři za přispění hasičů vybijí – a měli by s tím začít už v pondělí dopoledne, řekl Deníku Petr Majer ze Státní veterinární správy.

Na nedělní odpoledne bylo svoláno zasedání bezpečnostní rady Středočeského kraje, aby chystaným opatřením stanovila právní rámec. Podle Majerových slov bude utraceno více ptáků, než se zprvu očekávalo.

K zabíjení se používají smrtící injekce

Původní odhady hovořící o osmi stovkách kusů nedělní mapování farmy posunulo k tisícovce. „Převážně jde o husy a slepice – je tam ale i devět pštrosů a několik pávů," konstatoval Majer.

Jde podle jeho slov o největší likvidovaný chov ze všech dosud známých nových ohnisek výskytu ptačí chřipky. K zabíjení se používají smrtící injekce nebo jsou zvířata utracena v boxech s rychle působícím plynem.

Výjimky neplatily

Další opatření, která by postihla i drobné chovatele v okolí, se zatím neplánují. V Lázních Toušeň by se tak neměly odehrávat podobné scény jako na Moravě, kde se nekompromisní vybíjení týkalo všech venku chovaných ptáků v daném místě, ať už byli třeba v kurníku, nebo dejme tomu v holubníku – a vize apokalypsy s výkřiky odchytávaných opeřenců ještě umocňoval fakt, že se zásah odehrával v ochranných oblecích. Výjimky neplatily; úlevu nedostaly ani dvorky s pár slepičkami. To na Praze-východ není aktuální. Alespoň prozatím.

Veterináři by k likvidaci ptáků přistoupily jen kdyby se objevily další případy

Kolem ohniska nákazy se vytyčují tříkilometrová ochranná zóna a desetikilometrový okruh s režimem dozoru. Jejich sledování pak ukáže, zda budou následovat další opatření.

K likvidaci opeřenců z drobných chovů by veterináři přistoupili jen v případě, že by se v malých hospodářstvích v okolí objevily přibývající případy nákazy, řekl Deníku Majer.

Chovatelé mohou požádat o kompenzace

Dohledávat se ovšem budou také kontaktní hospodářství – a rovněž tam by mohla být zvířata zlikvidována. V místě výskytu nákazy se navíc nesledují jen úhyny ptáků. Platí i další přísná opatření včetně omezení pohybu nepovolaných osob. Lidé, kteří neprojdou speciální očistou, by totiž nákazu mohli dále šířit.

Chovatelé nuceně usmrcených kusů mohou požádat ministerstvo zemědělství o finanční kompenzaci od státu. Výplata ovšem není automatická, o peníze se je třeba přihlásit – a k tomu stihnout šestitýdenní lhůtu. Přenos viru H5N8 – podle slov ředitele středočeské veterinární správy Otto Vraného jde vysoce patogenní aviární influenzu – na člověka nebyl dosud zaznamenán.

