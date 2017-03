Druhá vlna dotací. S kotlem na uhlí na peníze zapomeňte

Plánujete výměnu kotle? Můžete ušetřit 75 až 80 procent nákladů. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje druhou vlnu kotlíkových dotací. Rozdělí 3,4 miliardy korun, za něž si bude nový kotel moci pořídit až 35 tisíc domácností.

Lidé si mohou vybrat mezi plynovým kondenzačním kotlem, tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu nebo automatickým kombinovaným kotlem. Kdo chce topit jen uhlím, má smůlu. „Zájem o čistě uhelné kotle byl v první výzvě minimální," vysvětlil ministr Richard Brabec (ANO). Lidé nyní nebudou muset povinně zavádět tzv. mikroenergetická opatření jako zateplení, výměny oken a dveří nebo instalaci těsnění.

Bonus pro znečištěné regiony

Motivovat k výměně chce Brabec zejména ve vybraných regionech s nejvíce znečištěným ovzduším. „Domácnosti v těchto prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7500 korun," uvedl. Rozsáhlejší úpravy přinášející energetické úspory se však nadále vyplatí. Za výměny oken, dveří nebo zateplení stropů totiž ze dostat další bonus ve výši 20 tisíc korun. „V případě nového kombinovaného kotle dokonce až 40 tisíc korun," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Více etap

Úpravy lze rozdělit do více fází – třeba letos požádat kraj o dotaci na kotel a příští rok zase fond o dotaci na zateplení. „Vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle," slibuje Valdman.

Podmínky vyplácení určí kraje. Ministerstvo stanovilo výši prostředků, o které může který krajský úřad žádat, i povinné počty kotlů, jež musí vyměnit. S nejvyšší částkou přesahující 890 milionů korun pamatuje na Moravskoslezský kraj, kde by se mělo vyměnit nejméně přes 8600 kotlů.

„Z toho, jak ministerstvo nastavilo podmínky, je vidět, co preferuje," řekl Deníku výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký. Třeba kotle na pelety až do výše 120 tisíc korun, ty kombinované na pelety a uhlí jen do 75 tisíc korun. „To už je docela velký rozdíl," konstatoval.

Vyčerpáno za tři minuty

V první vlně podaly domácnosti 30 tisíc žádostí. Jen v Moravskoslezském kraji si v doplňkové výzvě rozebraly 55 milionů korun za pouhé tři minuty. Největší zájem byl o kombinované kotle na spalování biomasy a uhlí (36 procent) a tepelná čerpadla (22 procent).

„Díky výměně starých kotlů za nové v první vlně kotlíkových dotací bude naše ovzduší čistší ročně o 1600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek," dodal Brabec. Snížily se i emise skleníkových plynů a rakovinotvorných látek.

Některé kraje ještě přijímají žádosti v doplňkových výzvách první vlny. Brabec plánuje tři dotační vlny, v nichž se má za devět miliard korun vyměnit 100 tisíc kotlů.