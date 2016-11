Druhá výzva na výměnu starých kotlů má být vypsána do března

Ostrava - Ministerstvo životního prostředí by mělo do konce března příštího roku vypsat druhou výzvu na výměnu starých kotlů za ekologičtější. Pro celou republiku v ní stejně jako v první vlně budou tři miliardy korun. Rozdělení dotovaných kotlů bude zřejmě podobné jako v první vlně, i když zřejmě nastane určitá změna parametrů. Na tiskové konferenci v Ostravě to dnes řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

dnes 20:23 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Výzva bude určena krajům, ty pak dotace rozdělí lidem. V první vlně šlo o kotle na pevná paliva včetně uhlí a biomasy, na plyn, tepelná čerpadla a další mikroenergetická opatření, například zateplení střechy nebo půdních prostor. Ministr řekl, že je možné, že na základě seriózních dat a nového vyhodnocení kvality životního bude objem dotací rozdělen do regionů jinak než při první vlně. "Stávající objem v první výzvě pro Moravskoslezský kraj byl 470 milionů korun a troufnu si říct, do té další výzvy že určitě nebude nižší," řekl ministr. Velmi pravděpodobně podle něj nastanou změny parametrizace dotovaných kotlů, i když se ministerstvo bude snažit, aby struktura zůstala podobná jako v první vlně, protože je po ní poptávka. I v první vlně měly regiony možnost některé kotle nepodporovat. "Ale je možné, že u některých kotlů, respektive paliv, bude například ta dotace menší. Předpokládám, že bude Evropská komise ještě tlačit na větší podporu obnovitelných zdrojů. Ale to, jak to konkrétně bude vypadat, to se rodí teď při vyhodnocení prvního kola a diskusi s Evropskou komisí o nastavení druhého kola," řekl Brabec. Důležité podle něj je, jak rychle se kotle podaří vyměnit. Ministerstvo původně program, který bude mít tři vlny po třech miliardách dotací z Evropské unie, chtělo ukončit do roku 2020. "Byli bychom rádi, kdybychom ty poslední tři miliardy korun zkompletovali do roku 2018, takže bychom o dva roky zkrátili původní projekt," řekl Brabec. 127 tisíc korun Nejvyšší částka, kterou je možné jako dotaci získat, je 127.000 korun. Dotace činí až 85 procent ceny kotle. V první vlně přišlo podle ministra až 30.000 žádostí. "Prvotní cíl, který bychom stále rádi drželi, je až 100.000 kotlů. Možná, že to třeba bude 90.000, ale uvidíme. Důležité je, aby to bylo co nejrychleji," řekl ministr. V Moravskoslezském kraji přispívala žadatelům navíc ještě řada obcí a měst. Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) připomněl, že také Ostrava program podpořila desetiprocentní dotací ze svého rozpočtu. V kraji se s projektem obměny neekologických kotlů začalo. Do společného programu Moravskoslezského kraje a ministerstva životního prostředí bylo investováno 280 milionů korun, za něž bylo v regionu obměněno více než 3000 kotlů. "Domníváme se, že v dosavadních vlnách podpory výměny kotlů většina z těch, kteří na to měli peníze a jsou ti osvícenější, si už ten kotel vyměnila. Zbývá nám ještě samozřejmě spousta majitelů, kteří mohou být dneska limitování i svou sociální situací," řekl Macura. Pro tyto lidi je podle něj nevýhodné, že nejdříve musejí kotel zaplatit, a teprve pak dostanou proplacenou dotaci. "Chtěli bychom nalézt režim umožňující jakési předfinancování pořízení toho kotle," řekl Macura.

Autor: ČTK