Druhé kolo senátních voleb lidi k urnám nepřitahuje

Praha - Zájem o finále senátních voleb není ani druhý volební den velký. Účast ve většině okrsků pohybuje mezi deseti až 20 procenty oprávněných voličů, někde je však i výrazně nižší. Zájem lidí o volby je slabší než před týdnem, kdy bylo první kolo senátních voleb spojeno s hlasováním do zastupitelstev krajů. Minulý týden dosáhla volební účast 33,54 procenta.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

V hlavním městě byla nejvyšší volební účast k 11.00 na Praze 6, kde volila už více než pětina lidí. V Praze 10 dosud hlasovalo asi 17,1 procenta a v Praze 11 přes 15 procent voličů

Malá je účast v Ústeckém kraji

Ve středních Čechách účast voličů většinou nepřesahuje 15 procent. V Kutné Hoře zatím přišlo k urnám 14,6 procenta voličů, v Berouně 12,5 procenta a na Mělnicku se účast pohybuje pod deseti procenty.

Malá účast voličů provází volby v Ústeckém kraji. Třeba v ústeckém obvodě Neštěmice měli v sobotu zhruba dvě hodiny po otevření volebních místností účast kolem pěti procent, na sídlišti Mojžíř odvolilo sotva procento voličů. Ani na Mostecku není situace o mnoho lepší.

Malé obce na Karlovarsku očekávají malou účast

O něco lépe se situace vyvíjí na Liberecku. Podle průzkumu se účast zhruba hodinu před polednem pohybovala kolem 12 procent. „Nejvyšší byla v Radimovicích, kde už odvolilo 21 procent voličů, tak vysokou účast jsme nikde jinde nezaznamenali," řekl Zdeněk Valášek z krajského úřadu.

V Karlových Varech zatím na tři místa přišlo do 12 procent oprávněných voličů. Malé obce kolem krajského města očekávají účast kolem 15 procent. „Je to hodně slabé, zatím třetina oproti prvnímu kolu," řekla členka volební komise z Otovic.

V částech Jihočeského kraje je účast slabší

Velký zájem voličů o hlasování nezaznamenali ani ve volebním obvodu Plzeň-město (okres Plzeň-jih, obvod Plzeň 2 a severní část Klatovska). V Blovicích přišlo za oba dny do deseti procent ze 1400 zapsaných voličů. Do deseti procent odhadli účast také v Chlumčanech a ve Spáleném Poříčí.

Zhruba 30 procent voličů dorazilo k volbám v Mladé Vožici na Táborsku, kde je starostou jeden ze senátorských kandidátů. Na dalších místech Jihočeského kraje je ale účast slabší. V Bechyni na Základní škole Františka Křižíka přišlo do 11.00 k volbám devět procent voličů. V Trhových Svinech ve volební místnosti ve střední škole ve Školní ulici, to bylo jen o dvě procenta víc.

V Pardubickém kraji volby netáhnou

Do volební místnosti Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou přišlo na odvolit asi 35 procent voličů. Na Základní škole za Nádražím v Českém Krumlově volilo 18 procent lidí.

Ani v Pardubickém kraji se voliči k urnám příliš nehrnou. Například na pardubickém gymnáziu Dašická odvolilo do sobotních 10.30 asi deset procent voličů. Podobnou účast zaznamenali také ve volební místnosti v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí.

Nízká volební účast je i na severu Moravy

Nízká účast zatím provází druhé kolo voleb také v jihlavském obvodu. Momentálně se pohybuje okolo deseti procent. V Polné přišlo volit devět procent, v Telči deset procent, stejné je to i v Jihlavě ve volební místnosti na Jungmannově základní škole.

Také v Moravskoslezském kraji mají lidé o hlasování malý zájem. Kontrolní komise krajského úřadu se v sobotu dopoledne pohybovala na Třinecku. „Volební účast se tam odhadem pohybovala mezi deseti a 12 procenty," řekla mluvčí krajského úřadu Petra Špornová.

Na Hodonínsku usiluje o hlasy voličů Škromach a Hubáčková

V senátním obvodu Olomouc účast na řadě míst nedosahuje ani ke 20 procentům. Například v olomouckém okrsku 30 přišlo podle tamní zapisovatelky v 11:00 jen 18 procent voličů.

Malý zájem o účast ve druhém kole voleb do třetiny Senátu hlásí i komise ve čtyřech jihomoravských obvodech. Například v obvodu, do něhož spadá menší část Brna a část okresu Brno-venkov, přišlo do 10:00 hlasovat pouze 9,25 procenta lidí. Větší zájem mají voliči o souboj na Hodonínsku mezi Zdeňkem Škromachem (ČSSD) a Annou Hubáčkovou (KDU-ČSL). K urnám v jihovýchodním cípu republiky přišlo 14,79 procenta li­dí.

Nízká účast je i na Kroměřížsku

Lidé se k urnám nehrnou ani na Kroměřížsku. Podle mluvčí kroměřížské radnice se účast kolem 11.00 pohybovala v jednotlivých okrscích od 12 do 20 procent.

Zájem o druhé kolo senátních voleb bývá tradičně nižší. Nejvyšší účast byla zatím v roce 2002, kdy přišlo hlasovat 32,6 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma roky, kdy k urnám přišlo zhruba 16,7 procenta voličů.

