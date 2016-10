Druhé přezkumné řízení ve věci OKD trvalo šest minut

Ostrava – Jen šest minut trvalo dnešní druhé přezkumné řízení ve věci těžební společnosti OKD u Krajského soudu v Ostravě. Týkalo se dvou pohledávek, které nebyly přezkoumané při prvním řízení v srpnu. Pohledávku polské společnosti Kopex ve výši 153.360 korun insolvenční správce Lee Louda uznal a pohledávku společnosti Veolia Průmyslové služby za 1,22 miliardy korun odmítl. Zástupce insolvenčního správce Ivo Šotek dnes u soudu toto rozhodnutí formálně potvrdil.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

Řekl, že se může stát, že se bude muset uskutečnit ještě další přezkumné řízení, pokud na soud přijde ještě nějaká pohledávka, přestože lhůta pro jejich podání už uplynula. „Teoretická možnost je, že se přihlásí někdo z věřitelů z Evropské unie, protože tam ta dvouměsíční lhůta není daná," vysvětlil Šotek.

Zástupci společnosti Veolia Průmyslové služby se dnešního jednání nezúčastnili. Insolvenční správce nyní firmě musí zaslat písemné vyrozumění. Veolia pak bude moci podat žalobu, kterou by se uznání své pohledávky domáhala. Firma žádá 1,22 miliardy za nedodržení účiníku kosinus fí, jenž vyjadřuje rozdíl mezi dodanou a skutečně využitou energií, který velké firmy musí kompenzovat. Veolia tvrdí, že jí kompenzační zařízení, která společnost OKD používá, patří. To insolvenční správce odmítl. Podle jeho vyjádření v insolvenčním rejstříku při dřívějším odštěpení společnosti NWR Energy (nynější Veolia Průmyslové služby) zůstala kompenzační zařízení v majetku OKD.

Z informací v insolvenčním rejstříku vyplývá, že v posledních dnech přihlásili věřitelé soudu několik dalších pohledávek. Jednu z nich přihlásila i Veolia Průmyslové služby. Po OKD chce téměř 3,63 miliardy korun jako náhradu škody kvůli odmítnutí plnění Rámcové smlouvy o dodávkách a službách. Další pohledávky přihlásily paskovská společnost Green Gas DPB, která žádá 342 milionů korun, a slovenská firma U. S. Steel Košice, jež požaduje 14 milionů korun.

18 věřitelů

Žaloby o uznání pohledávek už k soudu podalo 18 věřitelů, jejichž pohledávky se probíraly při prvním přezkumném řízení. Ve 20 žalobách se domáhají uznání pohledávek celkem za zhruba 13 miliard korun. Nejvíce chce banka Citibank, jež žádá uznání pohledávek za více než deset miliard korun. Citibank zastupuje držitele dluhopisů vydaných společností New World Resources, která je majitelem společnosti OKD, jež za dluhopisy ručila.

„Incidenční žaloby by se mohly věcně začít projednávat koncem příštího roku," řekla dnes mluvčí soudu Lucie Olšarová. Některé spory se mohou táhnout i několik let

Společnost OKD poslal soud do úpadku v červnu. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma, poté co se vinou klesajících cen uhlí a předluženosti dostala do existenčních potíží. Pohledávky vůči OKD přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, kteří dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Pohledávky za více než 17 miliard korun však insolvenční správce popřel.

V dolech OKD se dál těží uhlí. Věřitelé firmě v srpnu povolili reorganizaci. Vedení firmy nyní vypracovává reorganizační plán, na jehož zpracování má 120 dnů od schválení reorganizace, tedy do 9. prosince. Je ale možné, že vedení OKD požádá o prodloužení této lhůty. V podniku nyní i s dodavatelskými firmami pracuje asi 12.000 lidí.