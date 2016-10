Druhý den senátního finále začal, hlasování skončí za šest hodin

Praha - V Česku začal druhý den letošního finále senátních voleb. Volební místnosti se otevřely dnes v 08:00. Na rozhodování o obměně třetiny členů horní komory zbývá šest hodin. Výsledky hlasování by měly být známy před setměním.

Volby do Senátu na Praze 10. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Lidé si vyberou 27 senátorů z dvojnásobného počtu kandidátů, jimž dali největší důvěru před týdnem v prvním kole. Svými hlasy určí, jak silnou většinu bude mít nadále v horní komoře vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Díky vzájemným duelům má jistých sedm mandátů. V jednaosmdesátičlenné horní komoře tak bude mít nejméně 42 křesel. Nejsilnějším klubem zůstane ČSSD - bude mít bez ohledu na výsledek voleb 23 členů a až devět by jich mohlo přibýt. Druhou nejsilnější frakcí se stane buď KDU-ČSL, nebo ANO - tyto frakce by mohly mít až 18 členů.

ODS může mít nově jen 11 senátorů, tři mandáty už v prvním kole ztratila. Předstihnout by je mohli i Starostové spolu s TOP 09, v jejichž společném klubu by mohlo být až 12 senátorů. Naději na udržení klubu má Strana práv občanů spolu s komunisty. Potřebuje k tomu dva senátory, stejně jako Strana zelených na obnovení své frakce.

Hlasovat dnes mohou ti z 2,8 milionu voličů, kteří se do volebních místností nedostali v pátek. Hlasovací lístky a obálku lidé dostanou až ve volebních místnostech, musí si s sebou vzít jen průkaz totožnosti. Vyberou si hlasovací lístek se jménem svého nynějšího favorita, vloží jej do obálky a pak ji vhodí do volební urny.