Druhý muž ANO Faltýnek: Nešel bych do koalice s někým, kdo chce rušit EET

/VIDEO, FOTOGALERIE/- Vydrží Sobotkova vláda až do voleb ve stávající podobě? Šest měsíců do hlasování začíná být rušno, momentálně kolem hnutí ANO. Jeho šéf Andrej Babiš má do konce dubna doložit, jak to bylo s nezdaněnými penězi, které inkasoval ze svých firem. A vysvětlovat musí i druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek.

Evropská komise tvrdí, že byl ve střetu zájmů, když působil ve vedení Agrofertu, který čerpá dotace, a zároveň v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který dotace rozděluje.

Česku hrozí, že přijde o 22 milionů korun dotací z EU kvůli vašemu střetu zájmů. Vy tvrdíte, že ne. Kvůli čemu tedy máme platit?

Platit nic nemáme, ale dotace nám mají být kráceny, to je rozdíl. Když se podíváte na usnesení Evropské komise, tak oni navrhují vyloučit asi 800 tisíc eur a důvodem pro tu takzvanou korekci je to, že tři členové dozorčí rady SZIF mohou mít střet zájmů. Konkrétně: Jaroslav Faltýnek, Ladislav Velebný a Petr Kudela. Česko oficiálně říká, že žádný konflikt neexistuje, protože podle zákona o statutu SZIF dozorčí rada jen dohlíží na jeho hospodaření, schvaluje jeho účetní závěrku a k dotacím se nemůže vůbec vyjadřovat. Není nijak nadřízena řediteli fondu a nemá žádný vliv na dotace. Je to celé nesmysl a na základě anonymního udání.

Ať si. Na tom anonymu asi něco bylo, když Evropská komise nakonec navrhla škrtnout peníze. Ministerstvo zemědělství tvrdí, že dotace jste ovlivňovat nemohli, a snaží se o smírčí řízení. Mě ale zajímá jiná věc: proč jste se vůbec v minulosti nechal do fondu nominovat? Byl jste ve vedení firmy pobírající největší dotace a zároveň aspoň formálně dozoroval fond, který je uděluje. To vám nepřišlo jako střet zájmů?

Vysvětlím vám to. Je to tak, že v minulých obdobích sněmovna volila předsedu a místopředsedu zemědělského fondu do dozorčí rady SZIF, a ta praxe pokračovala i v tomto volebním období. Já jsem se šel zeptat právníků, jestli nebudu ve střetu zájmů ve smyslu zákona o SZIF, a oni mi řekli, že ne. Proto jsem se tedy nechal sněmovnou v tajné volbě zvolit.

Sám říkáte, že jste šel nejdřív za právníky. Tudíž jste měl pochybnost, zda se nechat volit.

Proto jsem se těch právníků ptal, jestli je tam střet ve smyslu zákona o SZIF. Oni řekli ne, a proto jsem se jako šéf zemědělského výboru nechal zvolit. Stejně tak byli sněmovnou zvoleni i kolegové poslanci Kudela, Velebný i Pavel Kováčik. Když se podíváte na členy dozorčích rad SZIF z minulosti, tak tam seděli aktivní zemědělci, třeba poslanec Josef Šenfeld (za KSČM – pozn. red.), který jako spoluvlastník zemědělské firmy inkasoval asi 75 milionů korun a nikdo to nikdy neřešil. Asi proto, že nepřišel žádný anonym.

To nic nemění na tom, že i vy jste byl aktivní zemědělec, dokonce sedící ve vedení největší firmy.

Ano, ale jen říkám, že když tam seděl – a už nesedí – kolega Šenfeld, tak to nikoho nezajímalo. Když se tam posadil Faltýnek, tak to řeší celá republika. Já to nijak nekritizuji, tak to prostě je, ale z mého pohledu i podle názoru ministerstva tam konflikt zájmu není. Nicméně už v polovině roku 2016 jsem se rozhodl abdikovat na členství v dozorčí radě, a odešel jsem.

Vy jste měl už v polovině loňského roku nějaké signály, že se o to Evropská komise bude zajímat, nebo že tam míří anonymní udání?

Neměl, ale rozhodl jsem se i na základě dotazů novinářů, kteří se mě na členství SZIF a možný konflikt zájmů ptali každý den. Tehdy i dnes říkám, že tam žádný střet zájmů nebyl a není, ale nechtěl jsem stále dokola odpovídat na dotazy a prostě jsem rezignoval. Ta funkce je neplacená, vždycky tam seděli předsedové zemědělských výborů, kterým jsem i já, prostě jsem se rozhodl, že tam nebudu a místo mě jsme tam nominovali kolegu Josefa Kotta.

Ano, členem dozorčí rady je dnes pan poslanec Kott, který také pracoval pro Agrofert. Není to to samé?

Jestli je to to samé, to nevím. Ale kdo by tam tedy podle vás měl sedět? V dozorčí radě, která hlídá rozpočet fondu a jeho provozní prostředky, nikoliv dotace? To by tam měli sedět kariérní politici jako pan Sobotka, který nikdy nepracoval? Nebo kdo?

Mně by stačilo, kdyby tam seděli odborníci.

No vidíte. Já v zemědělství pracuji celý život, už od školy.

Myslel jsem odborníky nezávislé na politicích. V Česku máme dvě zemědělské vysoké školy, několik výzkumných ústavů. Ono by se našlo, kde brát.

Lidé, kteří tam seděli a sedí, měli něco společného se zemědělstvím. Vždyť i pan poslanec Kudela, který je členem dozorčí rady, má farmu. Stávající ministr zemědělství Marian Jurečka byl také farmářem. Já si myslím, že je to dobře. Lepší, než aby tam dozorovali kariérní politici, kteří nepostavili ani psí boudu. Dozorčí radu volí poslanecká sněmovna v tajné volbě, a zda zvolila špatné lidi, je tak vlastně i otázka na všechny poslance.

Vy se nebojíte, že jednou Evropská komise opět zaklepe na dveře a řekne, proč tam sedí pan Kott pracující pro Agrofert, u největší firmy pobírající dotace? Co to změnit a volit tam napříště jen takového člověka, který aktivně nečerpá dotace, případně třeba nečerpal v posledních pěti letech?

Je to samozřejmě k diskuzi, ale jde o kompetenci ministerstva zemědělství. Když s takovým návrhem přijde, určitě se k tomu jako zemědělský výbor postavíme čelem a myslím si, že bychom to jako výbor i podpořili. Ale jak říkám, ani Faltýnek, Kudela, Velebný či Kott ve střetu zájmu nyní nejsou.

Česko vyvolalo smírčí řízení a hrozící škrt 22 milionů chce ještě zvrátit. Kdyby to dopadlo špatně, budete se na té ztrátě finančně podílet, jak vás k tomu vyzývá i opozice? Třeba dát třetinu ztracené částky na charitu?

Tady nejde o charitu. Týká se to zemědělců, kteří by dostali na své platby na plochu nebo podnikatelské projekty o 22 milionů korun z 35 miliard korun méně. Ti by měli říci, co s tím budeme dělat. Jestli to má Faltýnek zaplatit ze svého, nebo jestli udělají sbírku, nebo jim to nevadí. Netýká se to nikoho jiného, ani vás, ani mě, ani daňových poplatníků. Je to věc výhradně zemědělců.

Kdyby vás tedy zemědělci, třeba Agrární komora či Asociace soukromého zemědělství (ASZ), vyzvali, ať se svou částí podílíte na eventuální ztrátě 22 milionů korun, vy jim vyhovíte?

Určitě, pokud by všichni zemědělci v ČR, kteří pobírají dotace – a to není jenom Agrární komora či ASZ – hospodaří tu 30 tisíc subjektů – řekli, nám chybí těch 22 milionů, které Faltýnek, Velebný a Kudela „zapříčinili" sezením v dozorčí radě, potom jsem samozřejmě připraven se na tom s kolegy podílet.

Těžko si představím celonárodní hlasování všech 30 tisíc zemědělců.

Můžeme udělat referendum o Faltýnkovi mezi třiceti tisíci zemědělci. Já se toho nebojím, protože za mnou je za uplynulé tři roky nějaká práce pro zemědělce.

Myslíte, že by to po vás nechtěli?

Nevím, nechci předjímat výsledek. Ale začnu se zemědělci to téma aktivně komunikovat a nenechám to jenom na novinářích.

Po několika měsících se zdá, že k nějakému rozuzlení dojde i v kauze Čapí hnízdo. Podle serveru Neovlivni.cz policie v nejbližších týdnech rozhodne, zda bude někoho stíhat pro údajný dotační podvod. Vedle toho běží lhůta, kterou dal premiér Sobotka Andreji Babišovi, aby do konce dubna vysvětlil, jak to bylo s nezdaněnými penězi, které získal za prodej společnosti ProFrost. Dokážete si jako druhý muž hnutí ANO představit, že byste dovládli bez Andreje Babiše? Pokud by ho do voleb premiér navrhl odvolat nebo by Babiš znechuceně odešel sám.

Já doufám, že pan předseda Babiš nepodlehne kampani, která se ale proti němu vede už roky. Tu byla nejdřív údajná spolupráce s StB, pak Čapí hnízdo, teď jsou to dluhopisy a bude toho přibývat. Strategie ČSSD a KDU-ČSL, jak „dostat" Babiše, je už dnes veřejně známá a píšou o ní novináři. Buď ho znechutí, aby z politiky odešel sám, nebo ho premiér navrhne odvolat. Nechci spekulovat, jak to dopadne, ale ta kampaň je poměrně hustá.

Pokud by přišel za vámi a řekl: končím už před volbami a nic vysvětlovat nebudu. Co vy sám za sebe mu doporučíte, aby jste dovládli i bez něj, nebo aby ANO odešlo z vlády?

K tomu se musí vyjádřit členové hnutí, ale kdyby to bylo jen na mně, já bych mu odchod celého hnutí nedoporučil. Měli bychom to dobojovat až do konce a máme před sebou jako celá vláda ještě poměrně hodně úkolů. Asi bych ho v tu chvíli poprosil, aby se nenechal znechutit. Ta vláda, jako teprve třetí v novodobé historii, má šanci dokončit celý mandát. I na koaličních radách, kde řešíme věcné problémy, říkám kolegům, že začala kampaň a rozumím, že na sebe budeme útočit, ale ty důležité věci bychom měli dotáhnout do konce, například stavební zákon, který by měl zrychlit výstavbu infrastruktury.

Jsme šest měsíců před volbami. Máte už rozpočet na kampaň?

Ze zákona jsme omezeni limitem 90 milionů korun, takže to dodržíme, a předpokládám, že náklady se budou pohybovat někde kolem této částky.

Která témata vidíte jako stěžejní?

Určitě to, že nechceme zvyšovat daně a naopak chceme pokračovat ve snaze přesvědčit lidi a podnikatele, že platit daně je normální. Další prioritou bude zrychlení stavební činnosti, v čemž nám snad pomůže zmíněná novela stavebního zákona.

Říkáte, že prioritou hnutí je nezvyšovat daně a držet tezi, že platit daně je normální. Jenže velká část politiků, včetně třeba koaličních lidovců, už naznačuje, že nechce spouštět 3. a 4. vlnu EET, která by dopadla na řemeslníky či lékaře. Dokážete si představit, že byste po volbách šli do koalice s někým, kdo chce EET zrušit nebo zastavit v polovině?

Oficiálně to deklaruje tuším ODS a KDU-ČSL. U lidovců, našeho koaličního partnera, je to zvláštní, protože to rozfázování EET do čtyř vln bylo provedeno na základě jejich požadavku. My a sociální demokracie jsme se shodovali, že by to mohlo být v kratším časovém úseku. Lidovcům jsme ale ustoupili a teď zjišťujeme, že to bylo z jejich strany chytře vymyšleno. Byl to jejich předvolební tahák a my jsme to neodhadli.

A šli byste tedy do koalice s někým, kdo chce rušit vaši vlajkovou loď EET?

Ne, to si pravdu neumím představit. Vždyť nějaká evidence tržeb je normální skoro ve všech zemích západní Evropy a je to jedno z klíčových opatření proti krácení tržeb a podvodech na DPH.

Myslíte si, že strany, které teď chtějí utnout EET, to nakonec přehodnotí?

Já si nemyslím nic. Ale jejich názor se po volbách může třeba změnit. Podívejte se třeba na ODS, než vyhráli volby a premiérem se stal Petr Nečas, oblepili republiku, že budou snižovat daně, a stal se opak. Určitě si vzpomenete na ČSSD a billboardy s rukou s měšcem a heslem „zdaníme církevní restituce". Ani jednou s tím nepřišli. Jedna věc jsou předvolební sliby a druhá věc je realita.

S kampaní souvisí i tváře na kandidátkách. Představíte nějaké nováčky?

Ano, ale je to věc krajů a tam ještě neproběhli nominační sněmy. Ovšem víte sám, že jsme oslovovali různé lidi, různé podnikatele a ten zájem jít do politiky není. Obzvláště, co vstoupil v platnost lex Babiš, kdy se podnikatel musí rozhodnout, zda se zbaví své firmy, nebo půjde dělat ministra.

Kolik členů má teď vůbec hnutí ANO?

Na každém předsednictvu přijímáme nové členy v řádu desítek až stovek, takže počet roste a dneska se zhruba pohybujeme kolem tří tisíc členů. Necháváme to na přirozeném vývoji a není to honba za co největším počtem členů, navíc máme i čekatelskou lhůtu, kdy člověk pro hnutí pracuje, ale ještě není členem.

Umíte si představit, že budete pracovat v opozici, pokud by po volbách nastala konstelace bez hnutí ANO?

Určitě, to se může stát.

A váš předseda Andrej Babiš?

Těžko říci, to se musíte zeptat jeho. Já za sebe si to ale umím představit, a v demokracii je normální, že chvíli jste u vlády a chvíli v opozici. Ten scénář může být pravděpodobný a vidíme to už dnes, kdy si i naši dva koaliční partneři domlouvají společný postup, jak Babiše „dostat". Buď ho znechutit, aby sám odešel, nebo ho rovnou odvolat.