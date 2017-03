Zlatý Ámos Lukáš Lis: Nechtěl jsem být učitelem, ale neměnil bych

/VIDEO/ Nový držitel titulu Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele Lukáš Lis ze základní školy Soběslav původně nechtěl být učitelem, ale svou práci by už neměnil. Učitel by podle něj neměl být jen oblíbený, ale také dobrý. Svůj úspěch přičítá kombinaci přísnosti a přátelského přístupu k dětem.

Lis v pátek v soutěži uspěl trojnásobně, když vedle titulu Zlatého Ámose získal i tituly Ámose sympaťáka a Ámose češtináře. Dostal totiž nejvíc hlasů na internetu a jako nejlepšího češtináře ho vybrala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

„Jsem příjemně překvapený a nečekal jsem to," opakoval několikrát Lis, když titul získal. Myslí si, že vyhrál asi proto, že s ním v hodinách není nuda. „Děti zmiňovaly, že je se mnou legrace, ale někdy i bouchnu pěstí do stolu, takže dokážu být i přísný," řekl. Ve škole učí český a anglický jazyk.

Mrzí ho, že ze začátku nedal dostatečně najevo svou radost z toho, že ho děti nominovaly. Přihlásily ho totiž bez jeho vědomí. Přihlášku podepsal nevědomky. Žáci mu ji malou lstí podstrčili k podepsání. Lis se na ně ale prý nezlobil. „Vnitřně jsem byl nadšený z toho, že jsem jim stál za tu práci napsat přihlášku, charakteristiku, sehnat sto podpisů," uvedl.

Odměna? Krokodýlí zoo

Původně prý nechtěl učit, ale asi měsíc po státnicích se rozhodl, že to zkusí. „Chytlo mě to natolik, že nic jiného si představit nedovedu," vysvětlil. Těší se na velkou oslavu. "Ještě netuším, jak, kdy a pro kolik osob to bude, ale doufám, že bude co největší," dodal.

K titulu Zlatého Ámose vyhrál Lis se svou třídou zájezd do Legolandu, za nejlepšího češtináře se s dětmi podívá do krokodýlí zoo. Ve finále ankety soutěžili i další dva učitelé a tři učitelky. Pět finalistů bylo z Čech. Výherce Dětského Ámose Michal Zajíček je z Moravskoslezského kraje. Děti všechny své favority podporovaly hlasitým křikem, troubením a houkáním.

Matematický Ámos by mohl podle motivovat

Finále se letos podruhé zúčastnila ministryně Valachová. Zdůraznila, že se jí atmosféra soutěže loni moc líbila, takže se těšila na její opakování. Vysvětlila také, že ministerstvo školství se rozhodlo nově udělovat i titul pro nejlepšího učitele matematiky, kterým byla korunována Věra Pejčová ze ZŠ Novolíšeňská v Brně.

V minulých letech tohoto učitele vybíralo ministerstvo průmyslu a obchodu. Valachová doufá, že by matematický Ámos mohl motivovat ostatní učitele ke kvalitnější výuce matematiky a zvýšit její oblibu u dětí.

