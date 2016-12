Důchodová komise navrhuje změnu valorizace penzí, aby rostly víc

Praha - Vyšší každoroční zvyšování penzí doporučuje vládě prosadit důchodová komise. Místo valorizace o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen by se penze měla zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři a seniorky. Návrh dostane ministerstvo práce, mohla by ho pak projednat vláda. Novinářům to dnes po jednání komise řekl její předseda Martin Potůček. Podle něj by bylo možné případnou legislativní změnu stihnout ještě do voleb.

Důchody se v Česku zvyšují pravidelně vždy k 1. lednu. Starobní penzi pobíralo na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení 2,39 milionu lidí. Průměrná částka dosáhla 11.441 korun. Kvůli nízké inflaci a menšímu růstu mezd se důchody v některých letech zvedaly v průměru jen o pár desetikorun. Vláda nyní prosadila to, že může přidat víc, maximálně však může zvednout důchod o 2,7 procenta.

Pro změnu valorizace a vyšší přidávání hlasovalo dnes 15 ze 17 členů komise. O návrhu jednala už v červnu, tehdy ho ale kvůli nedostatku hlasů nepřijala.

Pokud by se podle Potůčka valorizace nezměnila, v příštích 15 letech by výrazně vzrostl podíl seniorů a seniorek na hranici chudoby. Nyní tvoří asi sedm procent důchodců, kolem roku 2030 by to byla až pětina, upřesnil šéf komise.

Rozevírání nůžek

Růst cen zboží, které pořizují důchodci, bývá vyšší než růst cen ostatních domácností. "V 18 z posledních 20 let byl důchodcovský index vyšší než obecný index vývoje cen, přitom valorizace se počítala z obecného indexu. Z tohoto důvodu se rok co rok rozevíraly nůžky mezi důchodci a ostatními," uvedl Potůček. Dodal, že pokud by byl důchodcovský index cen nižší než běžná inflace, měla by se valorizace penze počítat z ní - tedy z výhodnějšího ukazatele.

S vyšším přidáváním by se zvedly i výdaje důchodového systému. Už nyní jsou každoročně o několik desítek miliard vyšší než příjmy. Pokud by se projednávaný model zavedl už v roce 2004, do loňska by výdaje vzrostly celkem o 43,5 miliardy korun. Za čtvrtstoletí by proti dnešku byly podle propočtů ministerstva práce o 68 miliard vyšší. Rozdíl by činil 1,5 procenta HDP. Ročně by to bylo proti nynějšímu modelu asi o 2,9 miliardy navíc.

"Posuzovat náklady jen z hlediska červených čísel virtuálního důchodového účtu není správné. Už nyní jsou důchody hrazeny i z DPH a jiných příspěvků. Stávající úroveň podílu na HDP by dál klesala," uvedl šéf komise. Dodal, že by se snížil i takzvaný náhradový poměr penze. Za dvě desetiletí by klesl pod 36 procent hrubé mzdy, nyní je nad 40 procenty.

S požadavkem na zvedání penzí o polovinu růstu reálných mezd a růst cen důchodců přišla Rada seniorů ČR. Její šéf Zdeněk Pernes už dřív řekl, že by takový model byl spravedlivější.