Duel Jandák vs. Dienstbier: Má ČSSD podpořit kandidaturu Zemana?

Již za pár dní oznámí Miloš Zeman, zda se bude podruhé ucházet o Hrad. Ve stejném termínu budou sociální demokraté volit své vedení na sjezdu v Brně a případná podpora Miloše Zemana je otázkou, která stranu štěpí. Dokumentují to také názory dvou výrazných členů ČSSD, které Deník oslovil.

Pro Zemana: VÍTĚZSLAV JANDÁK, poslanec ČSSD a bývalý ministr kultury

ČSSD potřebuje obklad realismu

Koho jiného by měla ČSSD podpořit než Miloše Zemana? Sociální demokracie mívá občas politickou horečku, ale já věřím, že se vzpamatuje, přiloží si obklad realismu a rozhodne, že bude volit Miloše.

Pro mě to je bez diskuze. Jednak má s naší stranou společné geny, jednak po listopadu 1989 se u nás vyprofilovalo jen pár osobností, které mají obrovské politické zkušenosti. Jednou z nich je Miloš Zeman, který by měl moderovat budoucí dialog mezi Východem a Západem. To je pro Českou republiku obrovská příležitost a prestiž. Takže žádný pravdoláskař, ale politický pragmatik, státník a filozof – Miloš Zeman. Někdo říká, že není levicový politik, ale on jím pochopitelně je. Nemluví o tom,protože levicově žije. A že podporoval Donalda Trumpa? Vždyť to je prezident, který chce Spojené státy zachránit.

Ta země je na huntě, ani jedna vyhraná válka od Vietnamu, ztráta trhů, rozpočtový dluh. Musel někdo přijít, že byl zrovna od republikánů, je věc jiná. Nakonec zvítězil příznačný americký pragmatismus, který vybral někoho, kdo se postaví za chudáka Ameriku.

Lidé, kteří nejvíc řvou o demokracii, se neumějí demokraticky chovat. Vidíme to v USA, kde voliči Hillary Clintonové volají totéž, co tady, totiž že Trump, respektive Zeman, není jejich prezident. Tak to ale není.

Proti Zemanovi: JIŘÍ DIENSTBIER, senátor ČSSD a bývalý ministr pro lidská práva a rovné příležitosti

Zeman nesdílí hodnoty levice

Sociální demokracie by měla podpořit či přímo postavit někoho, kdo sdílí její hodnoty. To Miloš Zeman není, neboť se posunul do krajně konzervativních, pravicových a nacionalistických pozic. Myslím, že nejen není sociálnědemokratický, ale ani levicový politik. Mohu to ilustrovat na jeho podpoře Donalda Trumpa a kroků, které sázejí na vyvolávání nenávisti ve společnosti. Pro levicového voliče by mělo být varovné například to, že Zeman souzní se současným americkým prezidentem, který se chystá vzít zdravotní pojištění dvaceti milionům Američanů, jimž ho zajistila Obamova administrativa.

Brát lidem základní jistoty v oblasti zdravotní péče určitě není levicový přístup. Náklonnost některých sociálních demokratů k Miloši Zemanovi nechápu, neboť jeho pomstychtivost už pocítili mnozí z nich, navíc dělá vše pro to, aby ČSSD nebyla úspěšná. Ti, kteří se k němu hlásí, se posunuli do nacionalistických pozic a chovají se jako národní socialisté. Ideální by bylo, aby se v rámci ČSSD uskutečnily otevřené primárky, kde by členové mohli nominovat a pak i hlasovat o kandidátech, kteří by se přihlásili k sociálnědemokratickým principům. Takových jmen je dost.

