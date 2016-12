Na vlastní kůži: Kontejneroví potápěči mají bohatou nabídku

Redaktoři Deníku si vyzkoušeli, jaké to je, být lovcem jídla u velkých hypermarketů.

Potápění pro odpadky. Tak by se volně dalo přeložit spojení „dumpster diving". Rozhodli jsme se vyzkoušet, zda je to možné i v Opavě a zda zdejší kontejnery, hlavně u velkých hypermarketů, skýtají očekávané bohatství.

Za průvodkyni jsme si vzali opavskou studentku, která s touto aktivitou měla zkušenosti z Brna. „Na jeden pokus jsme takto získali i tři tašky zeleniny, ze které se pak najedla skoro celá kolej," uvedla studentka, která si přála zůstat v anonymitě.

Připravili jsme si tedy černé oblečení, batohy, baterku a počkali, až na město padne tma. Jako zahřívací kolo jsme si vytipovali kontejner u malého obchodu v sídlišti. Ponořili jsme do něj tu nejmenší z nás a popelnice, která se zdála být chudá na úlovky, nám nakonec nabídla řadu jogurtů ještě v záruce i nějaké to ovoce.

Dalším cílem byla už větší „ryba" u hypermarketu. To byl o poznání větší adrenalin. Znamenalo to vniknout do areálu firmy a v pauzách mezi vykládáním zboží zaměstnanci se snažit přikrást k otevřenému kontejneru. Při zanoření se do jeho útrob na nás čekalo velice milé překvapení v podobě housek, chlebů, závinů, brambor a rajčat.

Takže jsme se pustili do vytahování. Jeden z nás sledoval pohyb u dveří skladů, další svítil baterkou a poslední „se potápěl". Vybírat bylo opravdu z čeho.

Vyrušit nás nikdo nestačil a my jsme se mohli odebrat na klidné místo a zkontrolovat, co se nám podařilo ulovit. „Příště by to chtělo nějaký železný hák nebo hrábě na vytahování jídla," poznamenala naše ostřílenější kolegyně.

Možná bychom příště zvolili i jiný čas, až po uzavíračce obchodů, ačkoliv by hrozilo, že zásobovací areál bude uzavřený. Každopádně s úlovkem jsme byli spokojení. Šokující bylo zjištění, kolik potravin, které by se daly bez problémů konzumovat, je vyváženo na skládky.

Při pohledu do větších kontejnerů jsme nabyli zcela jistého dojmu, že pokud bychom se dali na profesionální dráhu dumpster-diverů, tak bychom už za jídlo nemuseli utratit ani korunu.

