Důsledek protiruských sankcí: Madeta neprodlouží kontrakt s dodavateli

Jihočeská společnost Madeta neprodlouží smlouvy se 44 dodavateli mléka. Za tímto krokem stojí hospodářské sankce mezi EU a Ruskem, které představovalo pro český mlékárenský průmysl velké odbytiště.

Loni v říjnu Madeta avizovala, že v letošním roce ukončí smlouvy o dodávkách syrového mléka se 70 farmáři. "Ale díky optimalizaci svozu mléka se podařilo dojednat, že dvaceti šesti z tohoto počtu se to týkat nebude, a smlouvy nejen že se nebudou rušit, ale naopak budou uzavřeny nové, a to na pětiletou dobu," řekla agentuře ČTK mluvčí Madety Marta Faktorová.

Důvody, proč se společnost rozhodla neprodloužit smlouvy s několika desítkami dodavatelů, jsou podle mluvčí nadbytek mléka, který způsobilo embargo mezi EU a Ruskem, a zrušení mléčných kvót. "Embargo nám hodně zkomplikovalo život," uvedla Faktorová.

Zemědělci, s nimiž Madeta neprodlouží smlouvu, budou hledat nové odběratele, někteří se ale obávají, že budou muset svůj chov zlikvidovat. Podle Teplého asi deset dodavatelů spolupráci ukončilo samo.

Teplý uvedl, že EU vyplácí zemědělcům peníze za to, když sníží produkci mléka. Podle něj si proto řada farmářů řekla, že se jim to vyplatí, ale navenek kritizují, že od nich Madeta nevykupuje. "Není možné, abychom jezdili obrovskou cisternou někam tři kilometry od hlavní silnice, jeden den vysáli 110 litrů, druhý den 350 litrů, podle toho, jak jezdí lufťáci. Tak jsem jim řekl: 'Buď musíte tři slít mléko dohromady a rozdělit si peníze jako tržbu, anebo to musíte vozit k silnici'," řekl ředitel Madety.

Loni v prosinci vykupovala Madeta litr mléka v průměru za 7,364 koruny, v listopadu za 6,935 koruny.

"Republikový průměr je 7,39 a teď půjdeme o třicetník nahoru, jsme úplně srovnatelní se zahraničím. Teď se stal zázrak, jak byly přebytky mléka a nebyl odbyt, tak se pohnuly ledy v eidamském zboží, sušeném mléku, trvanlivém mléku a prodává se hodně. Ale čeká se, že v březnu to bude zase stagnovat," uvedl Teplý.

Společnost má celkem 680 dodavatelů mléka, zpracuje ho kolem milionu litrů denně.

