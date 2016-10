DVA POHLEDY: Bylo by lepší zrušit posun na letní čas?

Praha - Těžká podzimní vstávání vykoupená hodinou světla při letních večerech. Stojí nám to za to? Každoroční posuny běžného času na letní a zpět nám způsobují problémy. V noc si to zažijeme znovu a určitě ne naposledy, minimálně se tak bude dít dalších pět let. Podle jednoho z posledních výzkumů mají změny prokazatelný negativní vliv na zdraví lidí, nehodovost, dopravu i hospodářská zvířata. Nová studie navíc potvrdila minimální úspory spojené s letním časem, které vyčíslila na hodnotu pouhé jedné minuty práce ročně. Ale bojovníků za zrušení letního času je jen pár, alespoň těch hlasitých. Proč? Zvykli jsme si…

Změna času. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

JAN CIMICKÝpsychiatr, prozaik, básník, překladatel, dramaturg a scenárista



1. Je podle vás současná změna času praktická a účelná? Myslíte si, že je na pořadu dne žádat změnu času?

Tento problém je v podstatě umělý, protože v sobě máme zakódován denní a noční rytmus. Dnes bohužel dochází k tomu, že se mění celkově klima horké léto a za dva dny téměř mrzne. Keltové přes zimu fungovali ve sníženém tempu. My chceme od lidí, aby fungovali ve stejném rytmu v létě, v zimě. To člověku škodí. Navíc se náš organismus nutí, aby najednou prudce změnil svůj denní nebo noční rytmus. Ale zdravý a vyrovnaný organismus se s tím popasuje. Spousta lidí tuhle zkušenost má při cestování. Pravda je, že to nepřináší významný užitek, jedině snad to, že když je letní čas, tak že je o hodinu delší den. To zase není tak zásadní, bez čeho by člověk nemohl být.



2. Není vliv na biorytmus člověka přeceňován? Setkal jste se s takovými negativními případy ve své praxi? Zaslouží si téma politickou diskuzi?

Nepamatuji si, že by se u mě v ordinaci objevil někdo, kdo by si stěžoval. U řady lidí se projeví deprese, ale obvykle to souvisí s počasím. Odlišit, jestli to je změnou času, nebo počasím, se úplně přesně nedá. O střídání rozhodla EU v Bruselu, takže diskutovat se o tom může, ale zjevně to asi nepřinese žádný efekt. Diskuse funguje už léta, ale na věci to zřejmě nic nezmění. Nemyslím si, že by to byla tak zásadní věc, protože škodlivých vlivů je daleko víc.

3. Mohly by být prokazatelné zdravotní důsledky důvodem zrušení letního času? Jaké zdravotní komplikace by se musely projevit?

Musela by se stanovit norma a prokázat, že v důsledku toho mají lidé horší výkonnost. Jakým způsobem by se to dělalo? Já se obávám, že tohle je spíše pocitová záležitost. Člověk je mrzutý, protože se jeho biorytmus naruší a musí si zvyknout na něco jiného. Nemyslím si, že by se to podařilo přesně změřit.

PETR ŠILAR senátor (KDU-ČSL)

za obvod Ústí nad Orlicí, místopředseda komise pro rozvoj venkova



1. Je podle vás současná změna času praktická a účelná? Myslíte si, že je na pořadu dne žádat změnu času?

Je zbytečná. Je navíc. Byla dobrá kvůli energetice prvních pět let v socialismu. Ale dnes je to relikt, který se drží z tradice hlouposti. Problém je v tom, že to schválila EU svojí směrnicí a tím vytvořila základ neustálého přežívání. Za tu dobu, co se touto problematikou zabývám, se nenašel nikdo, kdo to obhajuje. Tedy, nejsou pro to relevantní důvody.

2. Jak nákladné by bylo zrušit letní čas v ČR? Zahýbalo by to podle Vás s českou ekonomikou?

To si netroufnu odhadnout, nedovedu to. Myslím, že náklady by nevznikly žádné, protože by to nebyla skoková změna. Určitě by to trvalo nejméně tři roky. Musela by se připravit změna kalendářů, jízdních řádů a podobně.

3. Mohly by být prokazatelné zdravotní důsledky důvodem zrušení letního času? Jaké zdravotní komplikace by se musely projevit?

Existují již studie, které dokládají vliv změny času na biorytmus lidského těla. Dokonce u každé buňky v těle. Je ale prokázáno, že to není jediný důvod změn nálad, či psychosomatických potíží lidí. Ale sčítá se to. Kapka ke kapce a je narušen přirozený biorytmus člověka. Z toho pramení únava, podrážděnost, změny chování dětí. Čili vraťme se zpět k přirozenému rytmu, podle slunce a přírody.

Čtěte také: Máme se stydět za to, že si vážíme dalajlamy?