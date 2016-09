DVA POHLEDY: Chcete oslavy a koncerty? Hlaste to dopředu

Ministerstvo ale zatím říká: Obce už nebudou moci délku nočního klidu zkracovat formou vlastního rozhodnutí na základě žádosti. Výjimky z nočního klidu budou muset být stanoveny přímo v textu obecně závazné vyhlášky, jinak nebude možné akci uspořádat.

Pokud by tomu tak skutečně bylo, tak to je jeden z likvidačních faktorů pro obecní a místní kulturu. Samozřejmě není možné, aby všechny kulturní akce byly naplánované s předstihem roku. S ministerstvem vnitra konzultujeme, zda je nutné vydávat novou vyhlášku, a máme trochu pocit, že je nejistota v tom, co bude znamenat a zda skutečně musejí obce vytvářet vyhlášky nové.

Souhlasím. Základ mé osobní politiky je takový, že byrokracie má být co nejméně, stát nemá lidi otravovat. Dlouhodobě říkám, že věci, které se dají rozhodnout dobře a racionálně na lokální úrovni, nemají být rozhodovány na ministerstvu. Problémy se mají řešit tam, kde vznikají. Vyhláška, jestli tu či onu noc má být povolena kulturní akce, má vznikat na půdě samosprávy. Už mě opravdu ty centralistické tendence a zasahování do samosprávy začínají štvát.

Nelíbí se mi, když něco neplatí pro všechny stejně. Někdo bude moct a jiný ne. Nehledě na to, že se každý rok objevují nové akce, které vznikají spontánně, a podle schválené šablony se budou muset projednávat v zastupitelstvech a je jasné, že to přináší další byrokracii. Kulturní život není jen o významných akcích, které někdo stanoví, ale o širokém spektru, ve kterém si může vybrat každý. Kultura se má rozvíjet, takhle se uzavírá.

3. Podporovali byste posunutí hranice, kdy je nutné dodržovat noční klid, na pozdější hodinu než dvaadvacátou? Třeba v letních měsících?

Podle mě je jediné správné vrátit městům a obcím možnost, aby si rozhodovaly o kulturním životě u nich samy.

Je to citlivé téma a myslím si, že se to plošně o celém městě říci nedá, takové posunutí by vhodné nebylo. Máme tu rodiny s malými dětmi, které potřebují spát, ať je léto, nebo ne, staré lidi, co nemají dobrý spánek. Ale možnost posunutí v případech, kdy se koná kultura, města a obce prostě mít musejí.