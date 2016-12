DVA POHLEDY: Co změnilo zavedení povinných účtenek?

1. Přinese podle vás zavedení elektronické evidence tržeb významnou pomoc v boji proti daňovým únikům, jak si od tohoto kroku slibuje ministerstvo financí?

Všechno to ukáže čas. Vzhledem k tomu, že systém je teprve na začátku, tak se to obtížně předpovídá. Jedno je však jisté, podnikatelé jsou nyní pod daleko větší kontrolou finančního úřadu. Nám to zatím přineslo náklady. Pořídili jsme novou kasu, což mě stálo zhruba 25 tisíc korun. Další výdaje, jako například nová tiskárna, nás ještě čekají. Školení zaměstnanců bylo docela rychlé. Stačilo na to jedno dopoledne při instalování nového systému.

Snad ano. Už zavedení kontrolního hlášení je jistým krokem ke kontrole, v našich

podnicích jsou totiž nákupy pod deset tisíc korun jen výjimkou. Pozitiva, která v zavedení

vnímám, jsou, že se podle mě vyčistí trh a ubude takzvaných hospodských. Od

začátku devadesátých let totiž vzniklo mnoho hospod s vidinou, že se v nich dá vydělat.

Jenže pokud se to nedělá pořádně, tak to, bohužel, neplatí. A jestli to splní představy

ministerstva, to se ukáže až časem. Pořád ale bude platit, že spokojený zaměstnanec

rovná se spokojený host a to se rovná spokojený majitel.