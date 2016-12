DVA POHLEDY: Drahé české hory. Nevyplatí se cizina?

Současný trend v lyžařských střediscích je takový, že průměrná doba strávená v jednom dni s lyžemi na nohou se zkracuje, logicky se naopak prodlužuje pobyt klientů v gastronomických a volnočasových zařízeních. Dostupné by měly být tedy nejen kvalitní sjezdovky, ale musí fungovat spolupráce i s ostatními poskytovateli služeb. Horský turistický ruch musí být zkrátka stále více zaměřený na pohodlí klienta a na splnění jeho přání – a to si myslím, že se i u nás vcelku daří.

3. Je v našich podmínkách dobře postaráno o bezpečnost návštěvníků? Čeho by se měli vyvarovat, aby snížili riziko úrazů na minimum?

Bezpečnostní standardy jsou u nás na slušné úrovni a u velkých středisek jsou dokonce vynikající – sítě na nebezpečných místech kolem sjezdovek i na kritických místech jsou stále rozšířenější. Bohužel neklesá celkový počet úrazů, ale to je dáno spíše chováním návštěvníků na sjezdovkách. Kvalitní lyžařská výzbroj a úprava tratí způsobují, že se pohybujeme rychleji než dřív a častěji dochází k pádům a zejména srážkám. Rozhodně bych jako nezbytný standard doporučil lyžařům a snowboardistům helmu a apeloval na ně, aby jízdu měli pod kontrolou a předvídali situace, které na svahu mohou nastat.

Byl jsem pozván do nemocnice ve Vrchlabí, kde pracují na přípravě úrazové jednotky, která by měla sloužit právě zraněným lyžařům ze Špindlu. Zdá se mi tedy, že i na bezpečnost se začíná více myslet a i v tomto ohledu se k cizině přibližujeme. A čeho bychom se měli vyvarovat, abychom snížili riziko úrazů? Hlavně by měl být člověk kvalitně vybaven. Určitě není dobré vyrážet do hor v „sandálech". I podle toho jsou někdy v cizině poznat Češi.