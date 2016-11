DVA POHLEDY: Jsou praktičtí lékaři dostatečně odměňováni?

Čeká praktické lékaře přece jen lepší budoucnost?

1. Jsou praktičtí lékaři dostatečně odměňováni?

Nejsou. Praktičtí lékaři čelí stagnaci kapitační platby (jde o měsíční paušální poplatek, název pochází z latinského slova caput = hlava, poznámka redakce), která představuje zhruba 75 procent hrubého příjmu ordinace všeobecného praktického lékaře. Tato platba nebyla za posledních osm let navýšena. Do výkonů zahrnutých do kapitace nebylo promítnuto desetiprocentní navýšení ceny práce v Seznamu výkonů. Po zrušení regulačních poplatků počet vyšetřených pacientů u praktiků narostl až o desítky procent. Ani tato práce navíc není zaplacena! Vyhlídku na zlepšení nám přinesla dohoda s ministerstvem zdravotnictví uzavřená v září, která by měla v následujících dvou letech vést k nápravě situace.

Nejen praktičtí lékaři, ale všichni lidé ve veřejném sektoru jsou v České republice odměňováni podle možností tohoto státu. Upozorňoval jsem už na sjezdu České lékařské komory, že nejsme Kuvajt a musíme hospodařit s tím, co tato země vytvoří. Jistě si všichni umíme představit lepší finanční ohodnocení své práce. Myslím, že mi nikdo z lékařů nemůže upřít snahu dostat do zdravotnictví, a tedy i na platy, více peněz. Jen na rok 2017 se podařilo v úhradové vyhlášce navýšit prostředky o 13 miliard. Ještě nikdy nešlo do zdravotnictví tolik peněz jako nyní. Nelze ovšem přidávat všem najednou ve stejné výši. To, co bylo zanedbáváno dlouhá léta, nelze napravit za dva roky. Praktických lékařů si velmi vážím a jsem rád, že většinou společně dokážeme najít konsenzus.