DVA POHLEDY: Kdo by byl pro Česko lepší? Donald, či Hillary?

1. Bylo by pro Česko lepší, aby Američané svým příštím prezidentem zvolili Hillary Clintonovou, nebo spíš Donalda Trumpa?

Určitě by bylo lepší, kdyby Američané zvolili republikána Donalda Trumpa. Kandidátka demokratů Hillary Clintonová je totiž něco jako Marksová-Šabatová, ale s jaderným kufříkem v kabelce. To může skončit špatně. Politika Západu, pokud má přežít se svými hodnotami, potřebuje zásadní změnu. Hillary Clintonová ji neztělesňuje ani v nejmenším.

Nejen pro Česko, ale i pro Ameriku a vlastně celý svět bude dobře, když neuspěje Donald Trump, v což upřímně doufám. Jestli se bojíme neznáma, tady bychom měli skutečný důvod. Ale to, co jsme už od Donalda Trumpa slyšeli, by nás mělo vystrašit. Zveřejnění jeho rozhovoru o ženách a sexu to vše jen potvrdilo. Že by rezignoval, se čekat nedá, jen to posune předvolební prezidentskou kampaň do kategorie, kde ještě nikdy nebyla. Já to vidím jako americkou historickou ostudu. Proč k ní vůbec došlo, je na delší a hlubší analýzu. Ale je to určitě varování, kam až mohou peníze v rámci demokracie dosáhnout.