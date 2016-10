DVA POHLEDY: Máme se stydět za to, že si vážíme dalajlamy?

Tím rozdělili společnost, jejíž jedna část považuje prohlášení za výraz slabosti až srabáctví, zatímco druhá část mu při představě neohrožovaných čínských investic tleská. S tibetským duchovním vůdcem se setkali i další ministři Pavel Bělobrádek a Jiří Dienstbier.

Nemyslím, že by měli povinnost se s dalajlámou při jeho návštěvě republiky setkat, ale pokud se s ním setkat chtěli, tak se setkat měli, bez ohledu na Čínu. Jsme totiž svobodná země s určitými zásadami a nemáme se bát to dávat najevo.

Ne, byla podle mého soudu jednoznačně přehnaná. Působila skutečně jako akt vrcholné servility. Myslím, že něco takového skutečně nemá naše země zapotřebí. A zdůrazňuji, že to říkám bez jakýchkoli politických ambicí nebo snahy kohokoli politicky preferovat. Kdyby se takto zachovali představitelé z jiných stran, můj názor by se nezměnil.

Přijetí dalajlamy na oficiální úrovni mohlo být druhou stranou vnímáno jako určitý nesouhlas s politikou jedné Číny. Pokud vláda tuto politiku akceptovala, měli by se jí řídit všichni její členové. Reakce ústavních činitelů tak měla podle nás za účel tuto situaci korigovat.

3. Má podle vás mít ekonomický pakt s jakoukoliv zemí přednost před havlovskými idejemi o lidskoprávním rozměru politiky?

To, co nazýváte s pejorativním nádechem „ekonomický pakt", zahrnuje dlouhodobé a velmi obtížné úsilí mnoha českých firem prosadit se, v tomto případě v Číně. S lidskoprávním rozměrem politiky se to nevylučuje a jak ukazují příklady zemí, jako je Německo nebo USA, je možné najít rozumný kompromis.

Pokud nehrozí přímo hladomor nebo naprostý ekonomický kolaps, pak mít přednost určitě nemá.