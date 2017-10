Nechci přitápět pod kotlem, řekl Pelikán na adresu soudců v Rathově kauze

Dva soudci, kteří rozhodovali v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha, zřejmě nebudou čelit kárné žalobě od ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi dnes Pelikán řekl, že kárnými žalobami nechce oslabovat důvěru veřejnosti v justici.

Její podání na Pavla Zelenku z pražského vrchního soudu už ministr nestihne, protože uplynula zákonná lhůta. U Iva Zelinky z Krajského soudu v Praze ministr předpokládá, že kárnou žalobu podávat nebude.

Podněty k podání kárných žalob na soudce Zelenku i Zelinku podali státní zástupci. Pravomoc podat kárnou žalobu má i prezident republiky a Miloš Zeman opakovaně uvedl, že zvažuje podání na soudce Zelenku.

Pelikán dnes uvedl, že chce být v podávání kárných žalob na soudce zdrženlivý. "Nechci přitápět pod tím mediálním kotlem," řekl ministr s odkazem na to, že rozhodování Zelenky se týkalo medializované Rathovy kauzy.

U kárné žaloby na Zelinku se Pelikán ještě nerozhodl. "Předpokládám, že ani tam ji podávat nebudu," uvedl nicméně. Bojí se, že by kárnými žalobami proti soudcům pomáhal Rathovým argumentacím o nespravedlnosti rozhodování justice v jeho kauze, řekl. "Myslím si, že už teď mají z ostudy kabát," podotkl ministr spravedlnosti. "To asi v tuto chvíli stačí a věřím, že už se jim to nestane," dodal.

Zelenkův senát v Rathově kauze rozhodl o nezákonnosti odposlechů, které podle obžaloby dokazovaly přijímání úplatků v souvislosti s krajskými zakázkami, a zrušil odsuzující rozsudek nad bývalým hejtmanem. Nejvyšší soud pak ale konstatoval, že odposlechy jsou v korupční kauze použitelné jako důkazy. Soudce Zelinka vrátil policii k došetření druhou větev Rathova případu, podle médií ale v odůvodnění citoval důkazy, které vůbec nebyly ve spise.

Ratha v červenci 2015 středočeský krajský soud uznal vinným z přijímání úplatků a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Spojil ho s činnosti manželů Petra a Kateřiny Kottových, kteří dostali tresty o rok nižší.

Zelenkův senát rozsudek zrušil loni v říjnu. Kauzou se tak zhruba za dva týdny začne znovu zabývat krajský soud, bude ale brát v potaz rozhodnutí Nejvyššího soudu o zákonnosti odposlechů.