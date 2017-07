Dvacet let od povodní, které si vyžádaly dvacet životů a škody za 20 miliard

Morava a Slezsko se počátkem července 1997 staly dějišti jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě.

Když v pátek 4. července začalo silně pršet, hodně z nás si tehdy postesklo, že se počátek prázdnin příliš nevydařil.

Že právě začala jedna z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě, to tehdy ale zřejmě zpočátku nikdo nepředpokládal. Enormní deště ale způsobily rychlé vzestupy hladin a průtoků na všech tocích v Povodí Odry.

Účet povodní z července 1997 je a zůstává děsivý: vyžádaly si dvacet obětí na lidských životech, zničily v našem kraji přes 300 domů, dalších 5,5 tisíce jich poškodily. Jen v Povodí Odry dosáhly škody výše 20 miliard.

„Povodeň v červenci 1997 s jejími následky překonala všechny do té doby známé povodňové události a zapsala se do historie. Následky a škody by měly daleko větší rozsah, nebýt přehrad. Především Šance a Slezská Harta výrazným způsobem ovlivnily velikost průtoků," vysvětluje Jiří Pagáč, v roce 1997 vedoucí hospodářského dispečinku, v současnosti generální ředitel Povodí Odry.

Jak zdůrazňuje, stavba nově vybudované nádrže Slezská Harta byla dokončena v roce 1997, podle odhadů se měla vodou naplnit v roce 2002. „Extrémní srážky naplnění tohoto díla výrazně urychlily. Neočekávaná zkouška, kterou Slezské Hartě připravila příroda, dopadla na výbornou. Dílo odolalo extrémním podmínkám i vzrůstajícímu tlaku masy vody," pokračuje Jiří Pagáč.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák uvedl, že za uplynulých dvacet let se hodně pokročilo v oblasti integrovaného záchranného systému (IZS).

„Tento systém v našem kraji je vzorem pro celou ČR a umožní nám, abychom byli co možná nejlépe připraveni na nenadálé situace. Stále častěji nás ale sužují takzvané bleskové povodně. U nich se toky nedají regulovat prostřednictvím přehrad. Důležité je odhadnout, kde se vyskytnou. Abychom dokázali včas ochránit životy a majetek lidí, k tomu nám mohou pomoci lokální radary i matematické modely, které se snaží odhadnout, kudy se bude povodňová vlna šířit," dodal hejtman Ivo Vondrák.

Nejvyšší hladiny řek v červenci 1997:

Odra v Bohumíně: 660 centimetrů (8. července)

Ostravice v Ostravě: 650 centimetrů (9. července)

Opava v Děhylově: 618 centimetrů (7. července)