Dvacítka studentů bude držet hladovku jako pietu Palacha a Zajíce

Praha - Dvacítka studentů převážně vysokých škol bude od půlnoci 16. ledna půlnoci do 25. ledna držet hladovku jako vzpomínku na sebeupálení studentů Jana Palacha a Jana Zajíce v roce 1969. V pondělí od Palachova činu uplynulo 48 let.

Studenti zapálili svíčky Foto: ctk/Krumphanzl Michal

Student se na protest proti tehdejšímu vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy polil hořlavinou a zapálil se. Jeho památku v pondělí ráno na místě oběti před Národním muzeem v Praze uctil již předseda vlády Bohuslav Sobotka a další politici, zástupci platformy Bez komunistů.cz a studentů poté před polednem zapálili svíčky.



"Je to vhodná forma připomínky a uctění památky nejen Jana Palacha, nejen Jana Zajíce, ale všech bojovníků za svobodu a demokracii. Myslím si, že když takto konáme v dnešní době, jejich odkaz přežívá i v dnešní době a společnosti," řekl novinářům student Jan Deutsch, který se k hladovce připojí. Platforma a studenti chtějí tak připomenout i sebevraždu studenta Zajíce, který ji po Palachově vzoru spáchal 25. února 1969.

Petr Marek z platformy Bez komunistů.cz připomněl Palachův týden v lednu 1989 a tehdejší protesty proti režimu, které předznamenaly i jeho konec. Platforma mimo jiné pořádá řetězovou hladovku už čtvrtým rokem, připomíná tak jednotlivé oběti komunistického režimu. Už se jí zúčastnilo 1380 lidí. V těchto dnech se kvůli výročí připojí studenti, kteří ji budou držet doma a na vysokoškolských kolejích.



"Studenti se zde po činu Jana Palacha (v lednu 1969) sešli na protestu a přímo zde ve fontáně před Národním muzeem týden demonstrovali až do (Palachova) pohřbu, který byl 25. ledna (1969) a drželi protestní hladovku," vzpomněl Marek.



Ve čtvrtek 19. ledna, v den výročí Palachova úmrtí, připomene v 18:00 platforma odkaz na veřejném shromáždění, ještě předtím ve středu aktivisté zavítají do Všetat. "U Palachova domu zapálíme svíce a přivezeme je sem. Je to takové symbolické světlo naděje pro Jana Palacha a Jana Zajíce. Od nás si budou moci další účastníci shromáždění své svíce zapálit a vytvoříme zde světelný obraz," dodal Marek.

