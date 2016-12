Dvě slůňata i 1 448 353 návštěvníků. Rok 2016 byl v Zoo Praha plný rekordů

Praha /FOTOGALERIE/ - V posledním dni roku 2016 má Zoo Praha na kontě přesně 1 448 353 návštěvníků. Vyšší návštěvnosti dosud nikdy nedosáhla. Rok 2016 však pro ni byl velmi úspěšný i v dalších oblastech. Připomeňme si deset nejdůležitějších událostí.

#ibisdozooV noci na 1. března poškodil těžký mokrý sníh voliéru, ze které se po Praze a okolí rozletělo 18 vzácných ibisů skalních. Ředitel Zoo Praha požádal o pomoc veřejnost a díky tisícovkám hlášení a velkému nasazení řady dobrovolníků se všech 18 ibisů podařilo postupně pochytat a vrátit do zoo. Akci, která byla spojena s hashtagem #ibisdozoo, později odborníci ohodnotili jako vynikající příklad krizové komunikace a zařadili ji také do první pětice nejlépe hodnocených mediálních kampaní roku 2016.



Pocta zakladateli Zoo PrahaU příležitosti zahájení 85. sezony Zoo Praha byla 25. března poblíž hlavního vchodu slavnostně odhalena busta zakladatele Zoo Praha prof. Jiřího Jandy (1865-1938). Po mnoha a mnoha letech se mu tak v zoo dostalo důstojného připomenutí. V tento den byla v zoologické zahradě také otevřena unikátní výrobna papíru ze sloního trusu.



První „stoprocentně" pražské slůněNad ránem 5. dubna se slonici Janitě narodil sloní sameček. Při porodu asistovali chovatelé a jen díky jim proběhl úspěšně. Jde o první slůně ve více než osmdesátileté historii chovu slonů, které se v Zoo Praha nejen narodilo, ale bylo zde i počato. Za účasti ministrů zahraničí Srí Lanky a České republiky Mangaly Samaraweery a Lubomíra Zaorálka dostal v červnu tento sloní sameček jméno Maxmilián (podle císaře Maxmiliána II. Habsburského).



Gorilí zázrakGorilí sameček, který následně dostal jméno Ajabu – svahilsky zázrak – se nečekaně narodil samičce Shindě 23. dubna. Nikdo nevěřil, že čtyřiadvacetiletá samice, která v minulosti několikrát potratila, se ještě dočká potomka. Nečekaný porod byl velkým překvapením nejen pro veřejnost, ale i pro pracovníky Zoo Praha.



Zdvojený transport koní PřevalskéhoTransport koní Převalského do Mongolska proběhl již po šesté. Tentokrát byly ovšem letounem Armády ČR nejen přepraveny čtyři klisny z Prahy do přísně chráněné oblasti Gobi B, ale uskutečnil se i vnitromongolský transport tří klisen a jednoho hřebce, a to z národního parku Chustaj rovněž do Gobi B. Počet koní Převalského přepravených ve spolupráci Zoo Praha a Armády ČR se tak zvýšil na 27.



Významný krok pro další rozvoj Zoo PrahaV srpnu schválila Rada hl. m. Prahy koncepci rozvoje Zoo Praha. Pro příští léta se počítá s výstavbou nového pavilonu goril, expozice australské fauny, nový prostor pro lední medvědy a pavilonu pro pandy velké. Magistrát hl. m. Prahy začal rovněž prověřovat možnosti, jak zlepšit dopravní obslužnost zoo.



Dva sloní císařiDvě slůňata během jednoho roku, to je úspěch, o kterém se nikomu v Zoo Praha dříve ani nesnilo a který jí mohou závidět i ty největší a nejbohatší zoologické zahrady. Druhé slůně, opět sameček, se narodilo 7. října. Jeho matkou je slonice Tamara a v jejím případě se porod obešel bez asistence chovatelů. Slůně dostalo jméno Rudolf (podle císaře Rudolfa II.) a v Zoo Praha tak nyní žijí dva „sloní císaři".



Jane Goodall v Zoo PrahaZoo Praha ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy pozvala do hlavního města legendární primatoložku a ochránkyni přírody Dr. Jane Goodall. Ta velice ocenila projekt Toulavý autobus, který Zoo Praha realizuje v Kamerunu, a projevila zájem o spolupráci. Při prohlídce zoologické zahrady ji nejvíce zaujal Pavilon goril a jeho obyvatelé.



Svatý grál herpetologůZoo Praha se podařilo získat „svatý grál herpetologů" – sedm varanovců bornejských. Tento endemický plaz zůstával po desítky let velice tajemný a jen málo odborníků mělo možnost ho vidět ve volné přírodě. V zoologických zahradách se ho chová na celém světě jen hrstka jedinců. Do budoucna se Zoo Praha chce podílet na vytvoření evropského chovného programu, který by dal v lidské péči vzniknout záchovné populaci těchto ohrožených živočichů.



Historicky nejvyšší návštěvnostNávštěvnost přinesla v roce 2016 hned několik rekordů, miliontého návštěvníka přivítala zahrada již 16. srpna. V neděli 4. prosince byla dokonce překročena hranice 1 400 000, což je nejvyšší návštěvnost od otevření pražské zoo v roce 1931. Předchozí rekord byl z roku 2014, kdy se do zoo přišlo podívat celkem 1 138 243 návštěvníků. K 31. prosinci letošního roku si Zoo Praha prohlédlo 1 448 353 osob. K poslednímu dni roku 2016 měla Zoo Praha na kontě také 1 323 v tomto roce narozených či vylíhlých mláďat v 229 druzích savců, ptáků a plazů.



