Dvě stovky lidí přišly na setkání proti populismu a za demokracii

Loni se o Miroslavu Janstovi široce hovořilo jako o klíčovém člověku, který by měl Miloši Zemanovi dopomoci ke znovuzvolení do funkce prezidenta. A to z pozice předsedy volebního výboru, kterou při minulých volbách v roce 2013 zastával současný hradní kancléř Vratislav Mynář. Vlivný pražský advokát Jansta však nyní říká, že se v Zemanově volební kampani nijak angažovat nehodlá.