Předvolební boj: dvouhodinová Superdebata bude ve čtvrtek před volbami

Předvolební debaty s lídry stran a hnutí kandidujících do parlamentních voleb chystají veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas i soukromá média. Vlastní diskuse má například Blesk.cz a chystá je také Seznam.cz. Vyvrcholením pak bude Superdebata vysílaná z Kongresového centra v Praze.

Hlavním bodem předvolebního vysílání České televize se od 15. září do 16. října stane série 14 devadesátiminutových debat s kandidáty politických stran, vybraných na základě průzkumů takzvaného celostátního volebního potenciálu. Potenciál zahrnuje všechny lidi, kteří o volbě dané strany uvažují a přitom nevylučují účast ve volbách.

Pětiprocentní hranici, nutnou pro zisk poslaneckých mandátů, v průzkumu pro ČT překročilo deset uskupení - ANO, ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, Piráti, KDU-ČSL a Zelení. ČT to uvedla v dnešním pořadu Události. Diskuse, které se zaměří na témata a problémy rezonující dnešní společností, budou na programu ČT24 vysílány vždy v pondělí, středu a pátek od 20:00.

Prostor ve veřejnoprávní televizi dostanou i představitelé stran, které se do těchto večerních debat ČT24 nedostaly, a to v pořadu Politické spektrum. Pořad Události, komentáře navíc nabídne každý všední den rozhovory s lídry všech kandidujících subjektů. Maraton předvolebního vysílání završí v předvečer voleb, ve čtvrtek 19. října, dvouhodinová Superdebata předsedů stran či celostátních lídrů z Kongresového centra v Praze. O výsledcích voleb bude ČT informovat v obsáhlém volebním studiu.

Český rozhlas v říjnu odvysílá pět diskusí s lídry všech kandidujících stran a hnutí, které byly zaregistrovány pro sněmovní volby. Navíc plánuje v první volební den diskusi ze zástupci stran, které budou mít podle průzkumů šanci získat více než 3,5 procenta hlasů. Debaty s lídry všech stran, kteří budou rozlosováni do pěti skupin, budou postupně vysílány od 9. října do 13. října ze studia Českého rozhlasu společně na stanicích Radiožurnál a Plus. Závěrečná debata bude živě vysílána také na obou stanicích. Živé videopřenosy všech debat budou k dispozici na webu.

Programové priority, názorové postoje a záměry všech kandidujících subjektů chce rozhlas představit také v rámci pořadů Rozhovor s lídrem, který bude vysílán v premiéře na Českém rozhlase Plus, v repríze na Radiožurnálu. Regionální lídři se představí v příslušných regionech v tzv. Vizitkách, ve kterých budou odpovídat na předem dané otázky. Vizitky budou dostupné také na webu rozhlasu ve volební rubrice a na zpravodajském serveru iRozhlas.

Mediální dům Czech News Center, který vydává nejčtenější deník Blesk, vybudoval koncem prázdnin volební studio, ve kterém každou středu od 6. září vysílá na web Blesk.cz předvolební debaty. Seriál speciálů ukončí 21. října volebním studiem s výsledky voleb a komentáři. Série sedmi tematických debat dostala název Blesk Volební souboj 2017.

Seznam.cz svůj formát debat na Seznam Zprávy oznámí později, zhruba měsíc před volbami. Vydavatelství Mafra chystá předvolební Rozstřely i velkou debatu lídrů stran.