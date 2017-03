Dvouleté děti nejsou do školek zralé. Potřebují individuální péči

S účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let. Mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořeny kapacity. Některé školky již tyto malé děti přijímají, jiné se chystají. Jsou připraveny?

„Již nyní máme jedno oddělení právě pro dvou a tříleté se dvěma učitelkami a asistentem pedagoga. Přizpůsobeny jsou i pomůcky a vybavení, například používáme snížený otevřený policový systém," říká ředitelka Mateřské školy Monte v Ostravě-Hulvákách Marie Švrčková. „Žádné velké změny nás nečekají, snížíme počty dětí ve třídě o dvě děti na třídu," dodává ředitelka školky.

Stejně je na tom MŠ Paprsek z Ostravy-Hrabůvky. „Jsme soukromá školka pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a již nyní přijímáme děti od dvou let. Očekávám jen dalšího člověka v podobě chůvy ve třídě, který se postará o sociální a hygienické potřeby malých dětí," popisuje ředitelka Natálie Kaštovská.

„Děti mladší tří let již výjimečně z důvodu nedostatku kapacity přijímáme, i my snížíme počty dětí ve třídách a přijmeme chůvy," říká ředitelka porubské MŠ v ulici Čs. exilu Dana Schönová. Přijímání dvouletých dětí má spoustu dalších úskalí…

Malé děti bez mámy

Ve věku dvou let potřebují děti více pečující osobu než ostatní děti.

„Každá maminka vidí, že si na písku jejich dítě hledá kamarády. Na chvilku. Když má mámu na dohled. Škoda, že maminky spěchají do práce a o toto období dítěte se ošidí, ale znám všechny argumenty proč," říká ředitelka Mateřské školy v ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě Dana Schönová. Dvouleté děti nejsou zralé pro předškolní vzdělávání, z hlediska vývojové psychologie je nutná individuální péče. „Každé dítě je jiné, ale sociální zrání je proces, který nelze urychlit," dodává Dana Schönová.

Režim dne

„Mimina" potřebují naprosto jiný režim, malý kolektiv, více pečovatelek. Často se stává, že malému dítěti v poledne hlava padá do polévky. Že potřebuje dřívější oběd a dřívější uložení k polednímu spánku.

„Jedno dvě malinké děti ve třídě, to jde zvládnout za pomoci druhé učitelky, chůvy a ostatních starších dětí. Větší počet by všechno změnil," říká Dana Schönová. Dodává, že by se nerada vracela k věkově stejnorodým třídám, což považuje za krok zpět.

Personální podmínky

Pokud budou vytvořeny personální podmínky, budou se moci učitelé během dne dříve překrývat. „Přibude chůva, školka nebude tlačena do vysokých stavů dětí ve třídách. Dnes vyhláška o mateřské škole říká 24 dětí ve třídě, výjimečně může mít 28 dětí. Ale když je nevezmete, nemáte nárok na plné úvazky pedagogů. Takže co zbývá?" popisuje Dana Schönová.

Ministerské rady

Ministerstvo připravilo spoustu materiálů, které na tuto změnu mateřské školy připravují. „Některé jsou značně naivní. Nedovedu si představit, kam dáme přebalovací pulty a na co? Máme v naší školce mnoho dětí na plenách (s ohledem na handicap). Všechny postupně vedeme k sebeobsluze i za cenu počuraných punčocháčů," vysvětluje Dana Schönová a dodává: „Nečekáme na rady v podobě metodických nařízení, my si poradíme, ale je to všechno zmatené. Novela školského zákona, vyhlášky, něco platí už, něco příští týden a něco za dva roky. Nejdřív vyhláška počty dětí snižuje od září 2016, pak zase ne…"

Ptřebují chůvu

Chůva musí být empatická, trpělivá, umět nabídnout aktivitu, rozvinout hru, mít hezký hlasový projev. Musí znát ve třídě své místo. „Rekvalifikačních kurzů pro chůvy je dostatek, ale problém je, že mají minimální praxi. Školky si budou muset chůvy zapracovat samy. Upřednostňuji absolventy škol příbuzných oborů s praxí," říká Dana Schönová. Marie Švrčková z MŠ Montessori bude čerpat také z interního portfolia uchazečů o tuto pozici.

Ředitelka Mateřské školy Paprsek rekrutuje chůvu z úřadu práce, finanční prostředky budou čerpat z tzv. šablon, kdy ministerstvo takto nalezlo prostředky na zajištění počátečního financování této pracovní pozice.

„Věřím, že od roku 2020 najde ministerstvo financování v rámci normativů, protože chůvy se stanou nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Rozhodně je to práce na celý úvazek. Bude se stávat, že děti budou ve školce po celé dny… Bohužel," dodává Natálie Kaštovská.

