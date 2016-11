Ekonom Kohout: Stát nesmí házet klacky pod nohy těm, kteří se živí prací

Praha – Politolog Petr Robejšek zakládá novou politickou stranu Realisté. Je přesvědčen, že současné elity nejsou schopny pochopit stále rychlejší společenské, technologické a přírodní změny, tudíž ani reagovat na nové výzvy. Deník hovořil s jedním ze zakládajících členů Realistů ekonomem Pavlem Kohoutem.

Proč podle vás česká politická scéna potřebuje další stranu?

Protože člověk, který není vysloveně levicový, nemá koho volit.

Realisté si dali do vínku, že nebudou lidem nadbíhat populistickými koncepcemi, chtějí formulovat myšlenky a návrhy srozumitelně a ve prospěch národa. Nepůjde ale vzhledem k zakladatelům o projekt spíš akademický?

Nemyslím, že by šlo o projekt akademiků, jsou mezi námi i vyslovení praktici, například pan Sameš nebo koneckonců také já. Podle mě je to koncept, který má skutečně šanci oslovit až 20 procent lidí, obecně například pravicové voliče. Tady vlastně neexistuje pravicová strana, snad ODS, ale ta je tak zatížená svou minulostí a je v takové letargii, že nepřitahuje.

V čem se programově budete od ODS lišit?

Především jsme formací bez zátěže. ODS byla stranou jednoho muže, který měl svoje plusy a mínusy, ale po jeho odchodu ODS ztratila přitažlivost. My sázíme víc na myšlenky než na jednoznačného vůdce. Pokud jde o ekonomickou stránku, řadím se ke konzervativním liberálům, takže odmítám prudké pohyby, otřesy a experimenty. Jsem pro rozumné daně, to znamená nižší sazby a spíše širší daňový základ, a hlavně pro skoncování s představou, že každý nový ministr financí musí udělat daňovou revoluci a vše postavit na hlavu. Místo radikálních změn je třeba kultivovat prostředí a snažit se o to, aby stát byl přátelský vůči lidem, kteří vydělávají, ať už to jsou zaměstnanci, nebo podnikatelé. Nesmí házet klacky pod nohy těm, kteří se chtějí živit prací.

Chcete se dostat za rok do sněmovny a získat pětinu hlasů. S kým byste chtěli spolupracovat?

S tím, kdo bude ochoten respektovat naše priority, o nichž jsem mluvil. Tedy budovat stát, který nepřekáží podnikatelům a v zaměstnancích nevidí dojné krávy a svým občanům nedělá naschvály.

Petr Robejšek chce být mentorem a ideovým otcem Realistů, prý je málo pravděpodobné, že se stane jejich předsedou. Vy tuto ambici máte?

Ne, rozhodně nebudu kandidovat na předsedu strany.