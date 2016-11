Ekonom Sedláček s kolegy odhadují, jaký bude svět za 20 let

Praha - Ekonom Tomáš Sedláček a jeho hosté si v knize s názvem 2036 kladou otázku, jak bude vypadat svět za 20 let. O tématu píší vedle Sedláčka například fotbalista Petr Čech, psycholog Cyril Höschl, herec Vojtěch Kotek či novinář Jindřich Šídlo. Autoři se zamýšlejí nad tím, jak se v následujících dekádách změní jejich obor i společnost.

Ekonom Tomáš Sedláček.Foto: ČTK

"Tento sborník se snaží odpovědět na nemožnou, ale nutnou otázku: jak to s námi bude vypadat za dvacet let? Čtenáři se do rukou dostává odvážná publikace, jejíž autoři jsou připraveni se za dvacet let veřejně ztrapnit," uvedl patron projektu a hlavní autor knihy Sedláček. "Ačkoli je současná společnost přesycena horkými tématy od migrační krize přes brexit až po vzestup Číny, autoři se v knize dotýkají té nejdůležitější revoluce, která na pozadí všech politických, vojenských a ekonomických změn probíhá - je to revoluce digitální," dodal.

Každý z přispěvatelů se tak více či méně dotýká digitálních a technologických změn, autoři se často zamýšlejí nad masovým používáním mobilních telefonů, internetu, e-mailů, aplikací nebo sociálních sítí.

Mezi nimi je například ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek vyjadřující se k soužití na planetě, ekolog Bedřich Moldan přemýšlí nad budoucností životního prostředí, reklamní tvůrce Martin Jaroš dodal esej Reklama a marketing v časech umělé inteligence a podnikatel Zbyněk Frolík vidí pesimisticky vývoj v Evropě a připomíná, že v historii se všechny bohaté civilizace samy postupně zničily. Do knihy dále přispěli Adam Gebrian, Daniel Hořínek, Markéta Pravdová, David Gaydečka, Petra Pospěchová, Josef Šlerka, Filip Kůžel, Vladimír Staněk, Marek Orko Vácha, Bob Kartous a Milan Vašina.

"Líbila se mi myšlenka knihy od dvaceti chytrých lidí, kteří mohou otevírat čtenářům nové perspektivy," podotkl ředitel nakladatelství 65. pole Tomáš Brandejs.

Auto knihy Tomáš Sedláček je hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004 až 2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na Fakultě sociálních věd UK a hostuje na dalších univerzitách. Je stipendistou Yaleovy univerzity.