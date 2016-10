Elbrus. Jaroš pokračuje v plnění Koruny světa

Nové Město na Moravě - Elbrus byl pokořen. Tak zní zpráva novoměstského horolezce Radka Jaroše z nejvyššího ruského pohoří Kavkaz. Tenhle výstup ani zdaleka nepatří mezi ty nejsložitější v jeho kariéře, podstatně zajímavější byla cesta, jakou se pod úpatí dostal. V každém případě nejdůležitějším faktem je, že Jaroš zasadil třetí kamínek do plánované série Koruna světa.

Radek JarošFoto: čtk

Desítky let hoří spory v geografickém táboře o nejvyšší hoře Evropy. Ruská škola (podporovaná Američany) pochopitelně tvrdí, že nejvyšším vrcholem je Elbrus. Evropská skupina zase poukazuje, že hranice mezi Evropou a Asií vede jinde. Tím pádem by primát patřil alpskému velikánu Mont Blanc (tak se traduje i v českém školství).

Radka Jaroše však už tahle rozepře trápit nemusí: V držení má oba vrcholy. Naopak může se přiklonit k rusko-americké teorii. „Po měsíc trvající cestě z Nového Města na Moravě přes půl Evropy (a kousek Asie) jsme dosáhli vrcholu nejvyšší hory Evropy kavkazského Elbrusu," poslal do Česka zprávu svým příznivcům a kamarádům.

Jaroš se svou skupinou, jak má ve zvyku, vyrazil z tábora na vrchol brzy ráno. „Vyrazili jsme ve čtyři hodiny ráno jako druhá „rychlá" skupina. Z naší cyklovýpravy jsme výstup absolvovali tři: já, Pavel Prokop a Pavel Hendrych. První skupinu jsme dostihli ve výšce 5 100 metrů a dále pokračovali společně," popisuje stručně průběh úspěšného pokusu.

„V deset hodin jsme stáli na západním vrcholu Elbrusu. Počasí vyšlo skvěle, a vrcholové výhledy jsme si tedy užili. Samotný pobyt a focení ale komplikoval silný vítr na vrcholku. Abych si pak dopřál i trochu samoty, vyrazil jsem posléze sám i na východní vrchol Elbrusu," dodal Jaroš.

Výprava zahájila expedici Elbrus 2016 třetího září na kole z Vysočina Areny.

Novoměstský horolezec Radek Jaroš začal plnit Korunu světa nevědomky už v roce 1998, když pokořil nejvyšší horu světa Mt. Everest (8 848 metrů nad mořem). V letošním červnu pak přidal společně se svým dlouholetým a častým parťákem Petrem Maškem nejvyšší bod Severní Ameriky Denali (6 194 metrů nad mořem), známý též jako Mount McKinley.

Koruna světa

SEDM KONTINENTŮ SEDM VRCHOLŮ

Asie: Mt. Everest (8 848 metrů nad mořem) • Jižní Amerika: Aconcagua (6 961 m) • Severní Amerika: Denali 6 194 m • Afrika: Kilimanjaro (5895 m) • Evropa: Elbrus (5 642 m) • Antarktida: Mount Vinson (4 892 m) • Austrálie a Oceánie: Puncak Jaya (4 884 m).

Pozn.: O nejvyšším vrcholu Evropy jsou dvě teorie, nepanuje totiž konsenzus pojetí evropských hranic s Asií. Rozšířená verze průběhu části hranice je po řece Embě do Kaspického moře, odtud Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře. V tomto případě by byl nejvyšší horou Mont Blanc (4 809 m). Další verzí je pak část hranice vedoucí přes hlavní hřeben Kavkazu (navrhli ji američtí geografové), čímž by prvenství náleželo Elbrusu.