Elektronické občanky by mohly fungovat v roce 2018

Při zahájení dnešní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové oznámil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že občanské průkazy s elektronickým čipem by mohly začít fungovat v roce 2018. Díky nim bude možné vyřizovat některé záležitosti s úřady online. Stát podle Sobotky připravuje i další projekty, například elektronickou neschopenku či takzvaný e-recept.

Ministerstvo vnitra je na to připraveno, ale je třeba dokončit schválování zákona, který už delší dobu leží v Parlamentu, řekl dnes novinářům předseda vlády. Elektronické průkazy budou podle něj vydávány zdarma.

Elektronická neschopenka by měla podle Sobotky omezit administrativu, umožnila by také lepší kontrolu. Premiér dnes také označil za důležité, aby v příštím roce začal fungovat takzvaný elektronický recept. "Je to věc, která sníží administrativu v oblasti zdravotnictví a umožnila by lepší kontrolu, jak vynakládáme finanční prostředky na léky," řekl.

Dvoudenní konference ISSS nabízí kromě prezentací a přednášek například vyhlášení různých soutěží, dnes večer budou známi vítězové klání o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb.